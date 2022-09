Όταν ο Τραμπ προσπάθησε να πληρώσει δικηγόρο με ένα άλογο- Του χρωστούσε 2 εκατ.$

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε κάποτε να πληρώσει έναν δικηγόρο, στον οποίο όφειλε 2 εκατομμύρια δολάρια, μεταβιβάζοντάς του ένα άλογο.

Αυτό το παράξενο περιστατικό περιγράφεται στο «Servants of the Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice», το βιβλίο του Ντέιβιντ Ενρίτς των New York Times, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

Μόλις «ξαναβρήκε τη λαλιά του», ο δικηγόρος- στον οποίο ο Τραμπ πρόσφερε το άλογο που υποτίθεται ότι άξιζε 5 εκατομμύρια δολάρια- τραύλισε: «Δεν είμαστε στο 1800. Δεν μπορείς να με πληρώσεις με ένα άλογο», γράφει ο Ενρίτς, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο συγγραφέας δεν κατονομάζει τον δικηγόρο και αναφέρει μόνο ότι εργαζόταν σε εξέχουσα δικηγορική εταιρεία, η οποία δούλευε για τον Τραμπ τη δεκαετία του ΄90.

«Ο λογαριασμός ήταν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια και ο Τραμπ αρνήθηκε να πληρώσει. Έπειτα από λίγο, ο δικηγόρος έχασε την υπομονή του και εμφανίστηκε- απροειδοποίητα- στον Trump Tower. Κάποιος τον έστειλε στο γραφείο του Τραμπ. Αρχικά, ο Τραμπ ήταν ικανοποιημένος που τον είδε, δεν έδειξε ίχνος ντροπής- αλλά ο δικηγόρος ήταν εξοργισμένος», γράφει ο Ενρίτς.

«Είμαι απίστευτα απογοητευμένος», του είπε. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος που δεν μας έχεις πληρώσει», συμπλήρωσε. »Θα πληρώσω τον λογαριασμό σου. Θα σου δώσω κάτι πολύτιμο», του απάντησε ο Τραμπ, σύμφωνα με το βιβλίο.

«Έχω έναν επιβήτορα», συνέχισε ο Τραμπ. «Αξίζει 5 εκατομμύρια δολάρια», είπε ενώ έψαχνε σε μια αρχειοθήκη. Έβγαλε τους τίτλους ιδιοκτησίας ενός αλόγου και τους έδωσε στον δικηγόρο.

Ο Ενρίτς περιγράφει την έκπληκτη και οργισμένη αντίδραση του δικηγόρου, ο οποίος απείλησε να κάνει αγωγή. Τελικά, γράφει, ο Τραμπ «έδωσε τουλάχιστον ένα ποσό αυτό αυτό που χρωστούσε».

Υπάρχει πληθώρα αναφορών για περιστατικά που ο Τραμπ έχει αρνηθεί να αποπληρώσει δικηγόρους, ή άλλους.

Εξάλλου, σε άλλο επικείμενο βιβλίο, το «Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America’s Mayor», ο Άντριου Κίρτζμαν γράφει πως τον Ιανουάριο του 2021 η σύντροφος του Ρούντι Τζουλιάνι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ 2,5 εκατομμύρια δολάρια, για τη νομική εργασία του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, στην προσπάθεια να «μπλοκάρει» τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, αλλά και γιατί «σας υπερασπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας» για τις σχέσεις του με τη Ρωσία και την αποπομπή του.

Η Μαρία Ράιαν, γράφει ο Κίρτζμαν, διατύπωσε αυτό το αίτημα στην ίδια επιστολή με την οποία ζήτησε να δοθεί χάρη στον Τζουλιάνι και να τιμηθεί με το μετάλλιο της ελευθερίας. Η προσπάθειά της απέτυχε. Ο Τραμπ είπε στους σύμβουλούς του ότι ο Τζουλιάνι θα πληρωνόταν μόνο εάν η δουλειά του είχε επιτυχές αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους New York Times.