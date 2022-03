«Η βία δεν είναι εντάξει»: Ανήσυχο το Χόλιγουντ μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ ήταν, οπωσδήποτε, η κορυφαία στιγμή των Όσκαρ, επισκιάζοντας τον νικητή της καλύτερης ταινίας «Coda», τις ιστορικές νίκες των Αριάνα Ντεμπόζ και Τρόι Κότσουρ αλλά και την επιλογή τριών γυναικών - Έμι Σούμερ, Γουάντα Σάικς και Ρεγκίνα Χολ- στην παρουσίαση για πρώτη φορά από το 2018.

Η πολυσυζητημένη στιγμή της 94ης τελετής απονομής, όταν ο νικητής του Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, Γουίλ Σμιθ, προσβλήθηκε με ένα αστείο του παρουσιαστή Κρις Ροκ και τον χαστούκισε στη σκηνή, έχει καταφέρει να μονοπωλήσει τα μέσα ενημέρωσης με τον απόηχο να δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο το -ούτως ή άλλως- πρωτοφανές γεγονός.

Ο Κρις Ροκ έκανε ένα αστείο για τη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, Τζάντα Πίνκετ-Σμιθ, ότι ήταν έτοιμη για το «GI Jane 2», μια φαινομενικά αναφορά στο ξυρισμένο κεφάλι της. (Η Τζάντα Πίνκετ-Σμιθ έχει μιλήσει ανοιχτά πολλές φορές για την πάθησή της, η οποία προκαλεί τριχόπτωση.) Στη συνέχεια, ο Γουίλ ανέβηκε στη σκηνή, χαστούκισε τον Κρις Ροκ και επέστρεψε στη θέση του, πριν φωνάξει δύο φορές: «Κράτα το όνομα της γυναίκας μου μακριά από το γ*** στόμα σου!».

Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard», ο Γουίλ Σμιθ με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγγνώμη από την Ακαδημία για την συμπεριφορά του, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα».

Οι αντιδράσεις στο ίντερνετ, ωστόσο, περιλαμβάνουν από ενθουσιώδη memes μέχρι έντονη ανησυχία. Σε εκείνους που υποστήριξαν τον Γουίλ Σμιθ, ήταν και ο 23χρονος γιος του ηθοποιού, Τζέιντεν Σμιθ, ο οποίος έγραψε στο Twitter λίγα λεπτά μετά την τελετή: «Και έτσι το κάνουμε».

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Η Ayanna Pressley, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, που έχει μιλήσει επίσης ανοιχτά για το στίγμα λόγω αλωπεκίας, υπερασπίστηκε μέσω Twitter τον Γουίλ Σμιθ, ωστόσο αργότερα διέγραψε την ανάρτηση.

«Ευχαριστώ Γουίλ Σμιθ για όλους τους συζύγους που υπερασπίζονται τις γυναίκες τους, οι οποίες ζουν με αλωπεκία εν μέσω άγνοιας και προσβολών», έγραφε στο διαγραμμένο tweet.

Άλλοι, όπως ο ράπερ 50cent, o τηλεπαρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν και η ηθοποιός Μία Φάροου, έδειξαν μάλλον να απολαμβάνουν το χάος:

Just saw the Will Smith slap. Anyone have a late night show I can borrow just for tomorrow? — Conan O'Brien (@ConanOBrien) March 28, 2022

Will Smith slapping Chris Rock is straight people’s Adele Dazeem. — Joel Kim Booster (@ihatejoelkim) March 28, 2022

What a very west Philly Oscars. — quinta brunson (@quintabrunson) March 28, 2022

It was just a joke. Jokes are what Chris Rock does. Always has been edgy. This was a mild joke for him. And i love GI Jane — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 28, 2022

Ενώ κάποιοι επέλεξαν πιο μετριοπαθή στάση, σχολιάζοντας την λαμπερή βραδιά και καθόλου το χαστούκι:

Dying at this photo from the Vanity Fair #Oscars viewing party…. pic.twitter.com/YAvcr2KN6O — Jarett Wieselman (@JarettSays) March 28, 2022

Ή, όπως το έθεσε ο ηθοποιός Κιθ Στανφιλντ σε μια συνέντευξη στο κόκκινο χαλί για το after πάρτι του Vanity Fair: «Δεν ξέρω, ήταν τρελό. Δεν ξέρω, ήταν σουρεαλιστικό».

LaKeith Stanfield reacts to the moment Will Smith smacked Chris Rock at the #Oscars. https://t.co/ulvT7fb0dz pic.twitter.com/Ci4PQuiMFX — Variety (@Variety) March 28, 2022

Ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν τρομαγμένοι με τη συμπεριφορά του Γουίλ Σμιθ, την οποία ερμήνευσαν ως παράδειγμα ομαλοποίησης της βίας.

«Η βία δεν είναι εντάξει. Η επίθεση δεν είναι ποτέ απάντηση», έγραψε στο Twitter η ηθοποιός Σοφία Μπους. "Επίσης; Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Κρις χλευάζει την Τζάντα στη σκηνή των Όσκαρ και απόψε επέλεξε την αλωπεκία της. Το να χτυπάς την αυτοάνοση ασθένεια κάποιου είναι λάθος. Το να το κάνεις επίτηδες είναι σκληρό. Και οι δύο χρειάζονται μια ανάσα».

Violence isn’t ok. Assault is never the answer. Also? This is the 2nd time that Chris has made fun of Jada on the #Oscars stage, & tonight he went after her alopecia. Punching down at someone’s auto-immune disease is wrong. Doing so on purpose is cruel. They both need a breather. — Sophia Bush (@SophiaBush) March 28, 2022

«Επιτρέψτε μου να πω κάτι, είναι πολύ κακή πρακτική να ανεβαίνεις στη σκηνή και να επιτίθεσαι σωματικά σε έναν κωμικό», σχολίασε η κωμικός Κάθι Γκρίφιν. «Τώρα πρέπει όλοι να ανησυχούμε για το ποιος θέλει να είναι ο επόμενος Γουίλ Σμιθ σε comedy clubs και θέατρα».

Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

Now we all have to worry about who wants to be the next Will Smith in comedy clubs and theaters. — Kathy Griffin (@kathygriffin) March 28, 2022

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD), ανέφερε μέσω ανακοίνωσης ότι ο Κρίς Ροκ δεν σκοπεύει να καταθέσει κινηθεί εναντίον του Γουίλ Σμιθ για το περιστατικό.

«Οι ανακριτικές αρχές του LAPD ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό μεταξύ δύο ατόμων κατά τη διάρκεια των βραβείων Όσκαρ. Το περιστατικό αφορούσε ένα άτομο να χαστουκίζει ένα άλλο. Το άτομο που εμπλέκεται αρνήθηκε να υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία. Εάν το εμπλεκόμενο μέρος επιθυμεί αστυνομική αναφορά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες θα είναι διαθέσιμο».