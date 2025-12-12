ΔΙΕΘΝΗ
Ορίστηκε η ημερομηνία της δίκης του Εκρέμ Ιμάμογλου

Για την υπόθεση κατηγορούνται 402 άτομα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Getty
Το 40ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης όρισε την ημερομηνία έναρξης της δικαστικής υπόθεσης για τον Εκρέμ Ιμάμογλου που αφορά τις κατηγορίες «διαφθοράς» στον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Η πολυαναμενόμενη δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2026.

Η υπόθεση Ιμάμογλου

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον δημοφιλή πολιτικό ο οποίος, παρά την εκλογή του, έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ως δήμαρχος στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της έρευνας.

Στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών βρίσκονται συνολικά 402 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων, που αντικατοπτρίζει το εύρος της υπόθεσης που αφορά τη λειτουργία του κεντρικού Δήμου.

Από τους κατηγορουμένους, οι 105 έχουν ήδη προφυλακιστεί, εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας. Το δικαστήριο έκρινε αναγκαίο να μεταφέρει τη διαδικασία σε έναν χώρο ικανό να φιλοξενήσει τόσους πολλούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, οι συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα στην ειδική αίθουσα ακροάσεων που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Σωφρονιστικού Ιδρύματος Μαρμαρά.

Η παραπομπή του Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων στελεχών του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης για την υπόθεση «διαφθοράς» αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς την πολιτική σκηνή της Τουρκίας.

Με πληροφορίες από Hürriyet

