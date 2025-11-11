ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκία: Ποινή κάθειρξης 2.000 ετών στον Ιμάμογλου ζητά εισαγγελέας

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι φυλακισμένος από τον Μάρτιο και αναμένει τη δίκη του

LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου- που αρνείται τις κατηγορίες- είναι φυλακισμένος από τον Μάρτιο και αναμένει τη δίκη του ενώ κατηγορείται για διαφθορά, όπως και το κόμμα του, το μεγαλύτερο της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Βάσει του κατηγορητηρίου που παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου και 401 άλλοι κατηγορούνται για ανάμιξη σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται ότι ζημίωσε το κράτος κατά 160 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μια περίοδο 10 ετών.

Το «όχι» σε Ευρωπαίους δημάρχους να τον δουν και το μήνυμα Ιμάμογλου μέσα από τη φυλακή

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Αύγουστο, οι αρχές στην Τουρκία δεν επέτρεψαν σε Ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Εκρέμ Ιμάμογλου στη φυλακή.

Το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έκανε δεκτό το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που ταξίδεψαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, με σκοπό να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι δήμαρχοι των δικτύων Eurocities των ευρωπαϊκών και του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θέλησαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Ιμάμογλου και να του απονείμουν το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας».

Το βραβείο παρέλαβε τελικά η σύζυγός του, Ντιλέκ Ιμάμογλου.

Με εκπρόσωπό τους τον δήμαρχο της Βαρκελώνης και αντιπρόεδρο του δικτύου Eurocities, Ζάουμε Κολμπόνι, η αντιπροσωπεία των δημάρχων συγκεντρώθηκε μπροστά από τις φυλακές της Σηλυβρίας, ως «Ενωμένοι Ευρωπαίοι Δήμαρχοι για την Υπεράσπιση της Δημοκρατίας».

Ο Ζάουμε υπογράμμισε, ότι την πρωτοβουλία για την επίσκεψη ανέλαβε ο δήμαρχος της Γάνδης και πρόεδρος του Eurocities, Ματίας ντε Κλερκ και ότι το δίκτυο Eurocities έχει ένα πολύ σαφές καθήκον, να αναπτύξει και να υπερασπιστεί την τοπική δημοκρατία, δήλωσε ότι «αυτό το καθήκον τους έφερε μπροστά από τη φυλακή της Σηλυβρίας».

«Ως δήμαρχοι, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Παράγουμε συγκεκριμένες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και, κάνοντας όλα αυτά, αποδεικνύουμε ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει» ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος υπενθύμισε ότι περισσότεροι από 80 δήμαρχοι υπέγραψαν τον περασμένο Μάρτιο τη δήλωση που καταδίκαζε τη σύλληψη του Ιμάμογλου και είπε: «Υπενθυμίζουμε με έμφαση ότι οι Ευρωπαίοι δήμαρχοι μιλούν με μία φωνή. Υψώνουμε όλοι μαζί αυτή την κοινή φωνή για να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έστειλε μήνυμα μέσα από τη φυλακή, για την τελετή απονομής. «Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους πολίτες που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία στην Τουρκία και σε όλο τον κόσμο και δεν υποκύπτουν στις αυταρχικές πιέσεις», ανέφερε.

