Οργή των Ουκρανών προς τη FIFA για τον χάρτη που «βάπτισε» ρωσική την Κριμαία

Ένας χάρτης που παρουσιάστηκε κατά την κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 επικρίθηκε από την Ουκρανία ως «απαράδεκτο λάθος», αφού φάνηκε να ορίζει την Κριμαία ως μέρος της Ρωσικής επικράτειας.

Το γράφημα, που αφορά τις χώρες που δεν μπορούν να κληρωθούν να παίξουν μεταξύ τους για γεωπολιτικούς λόγους, ανέδειξε την Ουκρανία, αλλά δε συμπεριέλαβε τη χερσόνησο της Κριμαίας που αναγνωρίζεται διεθνώς ότι αποτελεί τμήμα της.

Η Κριμαία τελεί υπό ρωσική κατοχή από το 2014 και ελάχιστες χώρες αναγνωρίζουν τη χερσόνησο ως ρωσικό έδαφος.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Heorhiy Tykhy δήλωσε ότι το έθνος αναμένει «μια δημόσια συγγνώμη».

Are you OK, @FIFAcom?



By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.



We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi