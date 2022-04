Οργή στη Σαγκάη για το σκληρό lockdown - Κάτοικοι ουρλιάζουν από τα παράθυρα

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που έρχεται από τη Σαγκάη στην Κίνα, η οποία βρίσκεται υπό το καθεστώς σκληρού lockdown, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εδώ και τρεις εβδομάδες έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στην κινεζική πόλη, με τους κατοίκους να δυσκολεύονται να προμηθευτούν αγαθά πρώτης ανάγκης.

Σε ένα από τα βίντεο, οι κάτοικοι ακούγονται να ουρλιάζουν από τα διαμερίσματά τους, ενώ την ίδια ηχούσαν προειδοποιήσεις σχετικά για την τήρηση των περιορισμών.

shanghai residents mad as hell, can’t take it anymore. china’s zero covid policy getting dangerous. pic.twitter.com/ZwFVXtlKzw

Oι κάτοικοι λεηλατούν τα σούπερ μάρκετ

Οι κάτοικοι της Σαγκάης δυσκολεύονται να προμηθευτούν κρέας, ρύζι και άλλα τρόφιμα εξαιτίας του lockdown. Οι αξιωματούχοι της πόλης έχουν παραδεχτεί ότι η πόλη αντιμετωπίζει «δυσκολίες», αλλά τονίζουν ότι προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Ένα άλλο βίντεο δείχνει κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους «σπάζοντας» την καραντίνα και να λεηλατούν σούπερ μάρκετ.

NEW - Shanghai's inhuman "zero-COVID" lockdown leaves residents desperate for food and medicines.



Authorities now say they will ease restrictions after another mass test in China's most populous city.pic.twitter.com/3VlV970kUo