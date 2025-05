Οργή για τον AI Darth Vader στο Fortnite – Οι φαν του Star Wars και η SAG-AFTRA καταγγέλλουν «ψηφιακή νεκρομαντεία»

Με κατακραυγή από φαν και σωματεία ηθοποιών ήρθε αντιμέτωπη η εταιρεία Epic Games, μετά την προσθήκη ενός AI-powered Darth Vader στο δημοφιλές online παιχνίδι Fortnite, ο οποίος απαντά σε φωνητικές ερωτήσεις παικτών, χρησιμοποιώντας φωνή του εκλιπόντος Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, του θρυλικού ηθοποιού που ενσάρκωσε ηχητικά τον Νταρθ Βέιντερ στο Star Wars.

Η εφαρμογή του χαρακτήρα – με πλήρη φωνητική αλληλεπίδραση – χαρακτηρίστηκε από την Epic ως «στρατηγική συνεργασία με την οικογένεια του Τζόουνς», με στόχο «να συνεχίσει η φωνή του Βέιντερ να εμπνέει τις νέες γενιές». Όμως η επιλογή αυτή πυροδότησε αντιδράσεις από χρήστες και επαγγελματίες του χώρου.

Η κοινότητα των παικτών του Fortnite, αλλά και πολλοί φαν του Star Wars, εξέφρασαν έντονη ενόχληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν έχει σημασία αν η οικογένεια συμφωνεί ή όχι. Είναι ανατριχιαστικό να χρησιμοποιείται η φωνή ενός νεκρού ανθρώπου για ένα παιχνίδι με όπλα» έγραψε ένας χρήστης στο Reddit.

Άλλοι έκαναν λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Δεν θα σταματήσει εδώ. Αν το επιτρέψουμε με τη Disney, αύριο θα αναστήσουν όποιον θέλουν για εμπορικό κέρδος».

