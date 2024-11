Τι είναι ο πύραυλος «Oreshnik» που εκτόξευσε η Ρωσία στην Ουκρανία; Πάνω από 11 Μαχ η ταχύτητά του

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Βρετανία επέτρεψαν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθύτερα στη Ρωσία με τους πυραύλους της, και προειδοποίησε τη Δύση ότι η Μόσχα θα μπορούσε να ανταποδώσει το χτύπημα.

Σε άμεση απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών πυραύλων από την Ουκρανία στις 21 Νοεμβρίου, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν «Oreshnik», έναν από τους νεότερους πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, σε μια αμυντική επιχείρηση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο.

«Ο χρόνος πτήσης αυτού του ρωσικού πυραύλου από τη στιγμή της εκτόξευσής του στην περιφέρεια του Αστραχάν μέχρι την πρόσκρουσή του στην πόλη Ντνίπρο ήταν 15 λεπτά», ανέφερε σε δήλωσή της η υπηρεσία πληροφοριών HUR.

«Ο πύραυλος ήταν εξοπλισμένος με έξι κεφαλές: καθεμιά ήταν εξοπλισμένη με έξι υποπυρομαχικά. Η ταχύτητα στο τελικό τμήμα της διαδρομής του ήταν μεγαλύτερη από Mach 11».

Η HUR πρόσθεσε ότι το όπλο ήταν «πιθανόν από το πυραυλικό σύστημα 'Kedr'».

Η πόλη φιλοξενεί την εταιρεία πυραύλων και διαστημικών πυραύλων Pivdenmash, γνωστή ως Yuzhmash στους Ρώσους.

BREAKING:



New video shows a Russian intercontinental ballistic missile (ICBM) striking Ukraine.



The video shows reentry vehicles from its MIRV hitting the city of Dnipro.



It’s the first time in history that an ICBM is used in war. pic.twitter.com/o198cJXvXm