Ουκρανία: Η στιγμή που ο βαλλιστικός πύραυλος χτυπά το Ντνίπρο - Προκλήθηκαν ζημιές και φωτιές

Ζημιές σε βιομηχανική επιχείρηση και δύο πυρκαγιές στην πόλη προκλήθηκαν μετά από επίθεση της Ρωσίας σήμερα στην πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Έξι κεφαλές ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου έπληξαν την ουκρανική πόλη. «Συγκεκριμένα ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από την περιφέρεια του Αστραχάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία αναφέροντας τους τύπους των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχιι Λίσακ διευκρίνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν τις συνέπειες της επίθεσης που σημειώθηκε αφού η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε τους κατοίκους για απειλή πυραυλικής επίθεσης γύρω στις 07:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Εικόνες από τη στιγμή της επίθεσης:

BREAKING:



New video shows a Russian intercontinental ballistic missile (ICBM) striking Ukraine.



The video shows reentry vehicles from its MIRV hitting the city of Dnipro.



It’s the first time in history that an ICBM is used in war. pic.twitter.com/o198cJXvXm — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2024

Strikes on Dnipro - my guess is the hydroelectric plant. pic.twitter.com/x3tKrOAY7y — Old Lion (@OldLion1965) November 21, 2024

🇺🇦⚡ #Ukraine: Explosions rang out in Dnipro during Russian missile assault.



Since early in the morning, the Russian army has massively attacked the region.



For now, it is known about the damage to an industrial enterprise in #Dnipro. There were also two fires in the city. pic.twitter.com/IGntMGCdNY — AsgardIntel Fryer 🐦‍🔥 (@AsgardIntel) November 21, 2024

The Ukrainian Air Force confirmed that Russia struck the Ukrainian city of Dnipro with a conventionally armed ICBM this morning, marking the first combat use of an ICBM in history.



Footage from Dnipro showed glowing reentry vehicles hitting the ground around 5 AM local time. pic.twitter.com/PWTGajH9bT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 21, 2024

❗️Reportedly, this is footage from the Russian attack on Dnipro this morning. Six warheads of an intercontinental ballistic missile hit the city.



Please turn the sound on. This is what Ukrainians endure.



‼️First combat use of an intercontinental ballistic missile in history. pic.twitter.com/KdJnV3x48Z — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 21, 2024

The moment of impact of an intercontinental ballistic missile on the Dnipro in the morning. pic.twitter.com/4XypqRXcGo — Акцент (@AkzentZaporozhe) November 21, 2024

CLEAR footage shows alleged Russian ICBM strike on Ukraine’s Dnipro last night.



Multiple warheads were spotted in the footage. pic.twitter.com/H9qel6m8Dc — Clash Report (@clashreport) November 21, 2024

🚨Russia uses an ICBM in war for the first time on a civilian target in Dnipro



The moment of the arrival of this ICBM. In the video you can see the fall of several warheads at once, each of them weighing 150-250 kg.



There is only one missile, but during flight the warheads… pic.twitter.com/Gye6KsulhT — PS01 △ (@PStyle0ne1) November 21, 2024

Here are six distinct explosions in Dnipro resulting from an ICBM fired by Russia moments ago.



The ICBM carried six non-nuclear warheads. This marks the first instance such a weapon has been deployed in the ongoing conflict.



(Will try get clearer footage) pic.twitter.com/UwdaA6AH4u — Nate Jon™ 🇺🇸 (@NateJon21) November 21, 2024

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ δήλωσε παράλληλα ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κέντρο αποκατάστασης, στο οποίο έσπασαν τα τζάμια και καταστράφηκε λεβητοστάσιο.

Το μεγαλύτερο ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της Ουκρανίας DTEK ανακοίνωσε έκτακτες διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο, όπως και στις περιφέρειες της Οδησσού, της Ντνιπροπετρόφσκ και του Ντονέτσκ ύστερα από συναγερμό για αεροπορική επίθεση.

Οι δημοτικές αρχές του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι προγραμματίζουν να ακυρώσουν τις διακοπές ρεύματος που προγραμματίζονταν για σήμερα το πρωί στα νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία εκτόξευσε ένα διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από τη νότια ρωσική περιφέρεια του Αστραχάν στη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί εναντίον της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία του Κιέβου.

Είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία χρησιμοποιεί ένα τέτοιο ισχυρό και μεγάλου βεληνεκούς πύραυλο στη διάρκεια του πολέμου. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν βεληνεκές χιλιάδων χιλιομέτρων και μπορούν να φέρουν πυρηνικές, αλλά και συμβατικές κεφαλές.

Η εκτόξευση έγινε αφού η Ουκρανία χρησιμοποίησε αυτή την εβδομάδα αμερικανικούς και βρετανικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους μέσα στη Ρωσία, κάτι που η Μόσχα προειδοποιούσε επί μήνες ότι θα θεωρηθεί μείζων κλιμάκωση.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο επιχειρήσεις και κρίσιμης σημασίας υποδομές στην κεντροανατολική πόλη Ντνίπρο, σε μια φάση κλιμάκωσης του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας και ο οποίος διαρκεί ήδη 33 μήνες.

Ουκρανία: Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις δηλώνει η Ρωσία

Στο μεταξύ, η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την όποια «ρεαλιστική» ειρηνευτική πρωτοβουλία για τη σύγκρουση στην Ουκρανία που θα λαμβάνει υπόψιν τα συμφέροντα της Ρωσίας και την κατάσταση επί του πεδίου, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Είμαστε ανοικτοί σε διαπραγματεύσεις, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε την όποια ρεαλιστική, μη πολιτικοποιημένη πρωτοβουλία – φυσικά», δήλωσε η Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα εξετάσει μόνο μια διευθέτηση «που βασίζεται στο να λαμβάνονται υπόψιν τα συμφέροντά μας».

«Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά: η λέξη-κλειδί είναι να λαμβάνονται υπόψιν τα συμφέροντα της χώρας μας, η σημερινή κατάσταση επί του πεδίου και οι εγγυήσεις συμμόρφωσης με τις σχετικές συμφωνίες».

