Το «όπλο μικροκυμάτων» που εξουδετερώνει drones: Η νέα τεχνολογία του Ηνωμένου Βασιλείου

Ένα νέο όπλο που χρησιμοποιεί μικροκύματα υψηλής ισχύος για να καταρρίπτει σμήνη drones παρουσίασε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, σε μια εξέλιξη που φέρνει την τεχνολογία του φούρνου μικροκυμάτων στο πεδίο της μάχης.

Το «RapidDestroyer» είναι σχεδιασμένο από κοινοπραξία με επικεφαλής τον γαλλικό αμυντικό κολοσσό Thales και λειτουργεί εκπέμποντας δέσμες μικροκυμάτων που καίνε ή απενεργοποιούν τα ηλεκτρονικά συστήματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών από απόσταση. Σε δοκιμές, εξουδετέρωσε δύο σμήνη από οκτώ drones το καθένα, ενώ συνολικά έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς κατά περισσότερων από 100 στόχων, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο.

Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Επί του παρόντος, το σύστημα μεταφέρεται στο πίσω μέρος φορτηγού και απαιτεί σημαντική ποσότητα ενέργειας για να λειτουργήσει.

Ανάλογες τεχνολογίες αναπτύσσονται και στις ΗΠΑ, όπως το THOR της Πολεμικής Αεροπορίας και το Leonidas της εταιρείας Epirus, σχεδιασμένο για πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, τα drones έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμη απειλή, με ορισμένες εκτιμήσεις να τα συνδέουν με έως και το 80% των απωλειών μάχης.

Palantir’s partner, Epirus, is focused on developing advanced electronic warfare and directed energy systems for defense.



