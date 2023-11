OpenAI: Επενδυτές πιέζουν για την επιστροφή του πρώην CEO, Σαμ Άλτμαν

Οι επενδυτές πιέζουν το διοικητικό συμβούλιο της Open AI- που έδειξε την πόρτα της εξόδου Σαμ Άλτμαν- να επιστρέψει ο CEO της εταιρείας.

Ο Σαμ Άλτμαν απολύθηκε την Παρασκευή επειδή «δεν ήταν ειλικρινής» με το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την εταιρεία. Τώρα, δημοσιεύματα αναφέρουν πως επενδυτές της OpenAI - στους οποίους περιλαμβάνεται και η Microsoft - πιέζουν για την επαναπρόσληψή του. Το Σάββατο, η Information, μια ιστοσελίδα τεχνολογικών ειδήσεων, ανέφερε ότι η OpenAI ήταν «αισιόδοξη» ότι θα μπορούσε να επανέλθει ο Άλτμαν.

Το δημοσίευμα επικαλείται ένα υπόμνημα του επικεφαλής στρατηγικής της εταιρείας, Τζέισον Κβον, που έλεγε στο προσωπικό ότι γίνεται προσπάθεια να επιστρέψει ο πρώην CEO και άλλα ανώτερα στελέχη που είχαν φύγει από την εταιρεία που λάνσαρε το ChatGPT. Την αποχώρηση του Άλτμαν ακολούθησαν οι παραιτήσεις του Γκρεγκ Μπρόγκμαν, προέδρου της OpenAI, και τριών υψηλόβαθμων ερευνητών: Γιάκομπ Πατσόσκι, Αλεξάντερ Μάντρι και Σίμον Σάιντορ.

«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της επίλυσης και παραμένουμε αισιόδοξοι», έγραψε ο Κβον σύμφωνα με τις πληροφορίες. «Με τον όρο επίλυση, εννοούμε να φέρουμε πίσω τον Σαμ, τον Γκρεγκ, τον Γιάκομπ, τον Σίμον, τον Αλεξάντερ και άλλους συναδέλφους (συγγνώμη αν δεν σας ανέφερα) και να παραμείνουμε το μέρος όπου οι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν πάνω στην έρευνα, την ασφάλεια, τα προϊόντα και την πολιτική της AGI [τεχνητής γενικής νοημοσύνης] μπορούν να παρέχουν την καλύτερη δουλειά τους».

Ο Κβον ανέφερε ακόμη ότι η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια ελπίζει να ενημερώσει περαιτέρω το προσωπικό σήμερα Κυριακή. Νωρίτερα, ο Σαμ Άλτμαν έγραψε στο X: «αγαπώ τόσο πολύ την ομάδα openai».

i love the openai team so much