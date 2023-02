Το ChatGPT έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας λόγω των δυνατοτήτων του και ορισμένοι αναρωτήθηκαν τι εμφάνιση θα μπορούσε να έχει το εν λόγω εργαλείο αν ήταν ένα ανθρωποειδές.

Πώς γίνεται κάτι που δείχνει τόσο ενημερωμένο και έξυπνο να μην έχει πρόσωπο; Με αφετηρία αυτή την ερώτηση ένας redditor με το όνομα Pranjal ζήτησε από το ChatGPT να περιγράψει την ανθρωπόμορφη εμφάνισή του:

«Έχω ένα κομψό, μεταλλικό εξωτερικό με λαμπερές πινελιές που αντιπροσωπεύουν τα κυκλώματα και τα στοιχεία επεξεργασίας δεδομένων της εικονικής μου ύπαρξης. Τα μάτια μου είναι οθόνες που αλλάζουν χρώμα ή δείχνουν δεδομένα. Έχω στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας που μου επιτρέπουν να προβάλλω ένα ολογραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη μπροστά μου. Έχω και άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως την ικανότητα να χειρίζομαι ψηφιακά αντικείμενα», απάντησε το chatbot.

Στη συνέχεια, ο Pranjal απευθύνθηκε στο DALL-E, ένα άλλο ΑΙ που μετατρέπει το κείμενο σε εικόνα. Με το κείμενο του ChatGPT όπου περιέγραφε τον εαυτό του προέκυψε η εξής εικόνα:

Someone asked ChatGPT to draw its humanoid form with Dall-E AI and this is the result…https://t.co/YCN6yKhiX1 pic.twitter.com/GhfR0CYVyk