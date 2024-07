Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η δήμαρχος του Παρισιού θα κάνει «ιστορική βουτιά» στον Σηκουάνα στις 17 Ιουλίου

Η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό δήλωσε πως θα κάνει βουτιά στα νερά του Σηκουάνα την προσεχή εβδομάδα. Η δήμαρχος έχει δεσμευτεί εδώ και μήνες ότι θα κολυμπήσει στον Σηκουάνα, ώστε να αποδείξει πως τα νερά του είναι κατάλληλα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα διεξαχθούν από τις 26 Ιουλίου μέχρι τις 11 Αυγούστου στην Πόλη του Φωτός.

Η Αν Ινταλγκό δήλωσε την Τετάρτη στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter πως την προσεχή εβδομάδα θα κολυμπήσει στον Σηκουάνα για να δείξει πως τα νερά του ποταμού είναι καθαρά για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ποιότητα του νερού του εμβληματικού ποταμού. Αν και η ίδια στην συνέντευξή της είπε πως η ακριβής ημερομηνία της «ιστορικής» βουτιάς στον Σηκουάνα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ο γαλλικός Τύπος αναφέρει πως η επίσημη πρόσκληση που έχει ήδη αποστείλει ο δήμος του Παρισιού για την εκδήλωση στον οργανισμό «Open Swim Stars», γράφει πως η βουτιά στο Σηκουάνα από την δήμαρχο και άλλους αξιωματούχους της Πόλης του Φωτός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουλίου, στις 8.45 το πρωί (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με αναφορές ανάλυσης που δημοσιεύθηκαν στις 28 Ιουνίου από το δημαρχείο του Παρισιού για την εβδομάδα από 16 έως 23 Ιουνίου, ο ποταμός ήταν ακόμα μολυσμένος ένα μήνα πριν από την έναρξη των Αγώνων. Όμως, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν για πρώτη φορά αποδεκτά επίπεδα βακτηρίων, σύμφωνα με δήλωση από το γραφείο της δημάρχου.



Η δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter πως θα βουτήξει την προσεχή εβδομάδα και ανέφερε ότι: «Το νερό δεν θα είναι μολυσμένο, αυτό είναι σίγουρο». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ινταλγκό δηλώνει πως θα βουτήξει στον Σηκουάνα. Τον περασμένο Μάιο η δήμαρχος είχε δηλώσει πως θα κολυμπήσει στον ποταμό στις 23 Ιουνίου, μετά το ανέβαλε εξαιτίας των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών και μετέθεσε το εγχείρημά της μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Όμως, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου στη Γαλλία, που έδωσε ισχυρό προβάδισμα στην άκρα δεξιά και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών από τον πρόεδρο Μακρόν, η βουτιά της Ινταλγκό στον Σηκουάνα αναβλήθηκε για δεύτερη φορά. «Θα αφήσουμε να περάσουν οι βουλευτικές εκλογές και είναι καλύτερα να το κάνουμε τον Ιούλιο αλλά πριν από τους Αγώνες», είχε δηλώσει η δήμαρχος του Παρισιού εκείνη την περίοδο.



Καθώς στον Σηκουάνα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στα τέλη Ιουλίου το κολυμβητικό μέρος του τριάθλου και ο μαραθώνιος κολύμβησης τον Αύγουστο, η γαλλική κυβέρνηση και οι τοπικές Αρχές έχουν διαθέσει 1.4 δισ. ευρώ για να γίνουν τα νερά του Σηκουάνα και του παραπόταμου του Μάρνη κατάλληλα για κολύμβηση.



Τον περασμένο μήνα ο νομάρχης του Παρισιού Μαρκ Γκιγιώμ είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info πως το σχέδιο καθαρισμού του Σηκουάνα θα πάρει περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο, εξαιτίας των ασυνήθιστων ισχυρών βροχοπτώσεων την άνοιξη όμως τόνισε πως οι διοργανωτές θεωρούν ότι οι αθλητές θα μπορέσουν να κολυμπήσουν στα νερά του ποταμού.



Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα πραγματοποιηθεί στον Σηκουάνα στις 26 Ιουλίου, αν τα ρεύματα του ποταμού δεν είναι πολύ ισχυρά. Πάντως, η προγραμματισμένη πρόβα για την τελετή έναρξης στις 24 Ιουνίου ακυρώθηκε εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

