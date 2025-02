Ολοκληρώθηκε η τέταρτη απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα - Η Χαμάς παρέδωσε τρεις άντρες στο Ισραήλ

Η Χαμάς προχώρησε σήμερα στην απελευθέρωση τριών Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Ισραήλ.

Νωρίς το πρωί, μέλη της οργάνωσης συνόδευσαν τον 54χρονο Γαλλοϊσραηλινό Όφερ Καλντερόν και τον 34χρονο Γιαρντέν Μπίμπας στο σημείο συνάντησης με τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος ανέλαβε τη μεταφορά τους. Οι δύο άνδρες κρατούνταν όμηροι στη Γάζα για 484 ημέρες. Ωστόσο, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του Μπίμπας παραμένουν σε καθεστώς ομηρείας, με σοβαρές ανησυχίες να εκφράζονται για την κατάσταση της υγείας τους.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 10:30 το πρωί, ολοκληρώθηκε και η απελευθέρωση του τρίτου ομήρου, του 65χρονου Αμερικανού Κιθ Σίγκελ, ο οποίος παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό στο λιμάνι της Γάζας.

Ο Ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε την παραλαβή των ομήρων και τη μεταφορά τους εκτός της Λωρίδας της Γάζας, με τη συνοδεία ανδρών της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την απελευθέρωση των ομήρων και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επιστροφή όλων όσων κρατούνται ακόμα στη Γάζα. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ αγκαλιάζει τους δύο ομήρους που επιστρέφουν. Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί ότι βρίσκονται ασφαλείς στα χέρια των δυνάμεών μας», ανέφερε η δήλωσή του, προσθέτοντας: «Δεσμευόμαστε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους και τους αγνοούμενους».

Watching Yarden Bibas released without his wife and babies who were killed is heartbreaking. Those people shouldn't never have been kidnapped, and never bombed. Their life is worth as much as every innocent life in Gaza, as much as my little sister who I lost in this war pic.twitter.com/fa3QBe5GFY