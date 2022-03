Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια Σύνοδος Κορυφής: Κατέληξαν σε συμβιβασμό για την ενεργειακή πολιτική

Μετά από ώρες συζητήσεων και καθυστερήσεων, η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της ΕΕ ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως μεταδίδει το Politico, οι ηγέτες κατέληξαν σε συμβιβασμό στο αίτημα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας να συμπεριλάβουν τη λεγόμενη αποσύνδεση της αγοράς.

Το προσχέδιο κειμένου επιτρέπει στις χώρες να ενημερώσουν την Επιτροπή εάν θέλουν να λάβουν μέτρα που θα αντίκεινται στους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ στο Politico. Αυτά πρέπει να είναι προσωρινά και δεν μπορούν να υπονομεύσουν την εσωτερική αγορά της ΕΕ — μια προειδοποίηση που εισάγεται για να καθησυχάσει άλλες πρωτεύουσες ότι οι Ισπανοί ή οι Πορτογάλοι δεν θα έχουν αθέμιτα πλεονεκτήματα από τη φθηνότερη ενέργεια.

It’s a wrap! #EUCO has come to an end.



All conclusions including on energy adopted.



Tune in for our press conference of @eucopresident and @vonderleyen in a short while. pic.twitter.com/H5TQoMWrLp