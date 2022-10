ΟΗΕ: Στην Άγκελα Μέρκελ το βραβείο της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες

Στην πρώην Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ απονεμήθηκε το Βραβείο Προσφύγων Νάνσεν της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανάρτηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, «Η πρώην ομοσπονδιακή καγκελάριος της Γερμανίας Δρ. Άνγκελα Μέρκελ είναι η παγκόσμια νικήτρια του βραβείου προσφύγων Nansen 2022 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες».

Η Μέρκελ υποδέχθηκε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο το 2015 και το 2016 στο απόγειο του πολέμου στη Συρία.

Εκείνη την εποχή, η Μέρκελ προέτρεψε τους συμπατριώτες της στη Γερμανία να απορρίψουν τον διχαστικό εθνικισμό και αντ' αυτού να κρατήσουν «πνεύμα αυτοπεποίθησης και ελευθερίας, συμπόνια και ανοιχτό μυαλό».

Ο Filippo Grandi, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ανέφερε ότι η πρώην καγκελάριος «Έδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολιτικοί αναλαμβάνουν κατάλληλη δράση και εργάζονται για την εξεύρεση λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις αντί να μεταθέτουν απλώς την ευθύνη σε άλλους.»

Η επιτροπή επιλογής του Βραβείου δήλωσε ότι το βραβείο αυτό είναι φόρος τιμής στην προσπάθειά της να βρει «βιώσιμες μακροπρόθεσμες λύσεις» για όσους αναζητούν ασφάλεια, μεταξύ άλλων.

Η επιτροπή επιλογής του Βραβείου Προσφύγων Νάνσεν της Ύπατης Αρμοστείας τίμησε επίσης τέσσερις περιφερειακούς νικητές για το 2022: στην Αφρική, το Πυροσβεστικό Σώμα Mbera, μια εθελοντική προσφυγική ομάδα πυρόσβεσης στη Μαυριτανία, στην Αμερική, την Vicenta González, η οποία επί σχεδόν 50 χρόνια προσφέρει υπηρεσίες σε εκτοπισμένους και άλλους ευάλωτους ανθρώπους, στην Ασία και τον Ειρηνικό, την Meikswe Myanmar, μια ανθρωπιστική οργάνωση που βοηθάει τις κοινότητες που έχουν ανάγκη και στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, την Δρ. Nagham Hasan, την Ιρακινή γυναικολόγο που παρέχει ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε κορίτσια και γυναίκες Γιαζίντι που έχουν επιζήσει από διώξεις, έμφυλη βία κλπ.

