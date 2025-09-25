ΔΙΕΘΝΗ
Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Η αργοπορία Ερντογάν και η καρφίτσα F-35 του Τραμπ

Καθώς ο Ερντογάν έμπαινε στον Λευκό Οίκο, οι δημοσιογράφοι απ' έξω φώναζαν στον Τραμπ ρωτώντας αν θα επιτρέψει την αγορά F-35 στην Τουρκία. «Θα δούμε» απάντησε αυτός

Με υψωμένη τη γροθιά περίμενε έξω από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος του ανταπέδωσε το «κάζο» με το κόλλημα στην κίνηση και τον έστησε για περίπου δέκα λεπτά.

Καθώς ο Ερντογάν έμπαινε στον Λευκό Οίκο, οι δημοσιογράφοι απ' έξω φώναζαν στον Τραμπ ρωτώντας αν θα επιτρέψει την αγορά F-35 στην Τουρκία. «Θα δούμε» απάντησε αυτός.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε φορώντας στο πέτο του δυο καρφίτσες, μία με F-35 και μία με την αμερικανική σημαία.

Από τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα δειπνίσουν και θα συζητήσουν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Θα έχουμε κάποιες παραγωγικές ώρες, θα μιλήσουμε για τα f-35 και τα Φ-16, είπε».

«Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια, χρειάζονται βοήθεια και είπα ότι θα το αναφέρω», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια άρχισε τις κολακείες για τον Ερντογάν: «Είναι ένας σκληρός άνδρας που κάνει πολύ σημαντική δουλειά για την χώρα του», είπε. «Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας σοβαρός ηγέτης και πρέπει να του αναγνωρίσω πως μετά από 2.000 χρόνια, όπως έχω ξαναπεί, κατάφερε να κατακτήσει τη Συρία. Η Συρία είναι μία ξεκάθαρη νίκη για τον ίδιο και την Τουρκία». 

Κατόπιν αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και επανέλαβε ότι έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι και ότι η οικονομία της Ρωσίας, είναι σε μία πολύ κακή κατάσταση. Επίσης εξύμνησε την τεχνολογική εξέλιξη της Τουρκίας.

Από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι να πάμε τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις σε άλλο επίπεδο Τόσο το ζήτημα των F-35 και των F-16 όσο και το ζήτημα της Halk Bank θα είναι ο πυρήνας της συζήτησής μας».

