Κάτοικοι της Μόσχας αλλά και άλλων ρωσικών πόλεων έτρεξαν σε ATMs και υποκαταστήματα τραπεζών για να προχωρήσουν σε ανάληψη χρημάτων τόσο ρουβλιών, όσο και δολαρίων, υπό τον φόβο της κατάρρευσης του εθνικού τους νομίσματος και της αδυναμίας χρήσης διεθνών συστημάτων πληρωμών.

Ουρές στις τράπεζες σχηματίζονταν από την Πέμπτη, μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να εισβάλει την Ουκρανία, ενώ το ρούβλι καταποντιζόταν. Ρεπόρτερ των Financial Times μετέδωσε ότι ότι ορισμένα υποκαταστήματα διεθνών τραπεζών ξέμειναν από δολάρια ΗΠΑ μέχρι το μεσημέρι εκείνης της ημέρας.

Η «επιδρομή» στις τράπεζες από Ρώσους πολίτες συνεχίστηκε και το σαββατοκύριακο, καθώς η Δύση, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, απέπεμψε από το Swift ορισμένες ρωσικές τράπεζες. Ανησυχώντας ότι δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν με τις κάρτες Visa και Mastercard τους, πολίτες άρχισαν να αναζητούν μετρητά σε οποιοδήποτε νόμισμα.

«Έβγαλα χρήματα στην αρχή όλων αυτών και θα πάω να ψάξω ξανά για ένα ΑΤΜ τώρα. Επειδή θέλω να έχω μετρητά για ένα μήνα σε περίπτωση που υπάρχουν τεχνικές βλάβες με τις κάρτες. Είχα ήδη προβλήματα να πληρώσω για ένα ταξί με το Google pay χθες», είπε η Εκατερίνα, κάτοικος της Μόσχας στους FT.

«Πιστεύω ότι η τράπεζά μου δεν υπόκειται σε κυρώσεις και αμφιβάλλω ότι τα χρήματά μου θα εξαφανιστούν εντελώς, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορώ να αγοράσω τρόφιμα», είπε. «Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε από την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις, οπότε θέλω να υπάρχουν μετρητά», πρόσθεσε.

Βίντεο από τον πανικό που επικράτησε στην Μόσχα δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Jason Corcoran στο twitter μέσα από εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, που επικαλείται μάρτυρες, τα χρήματα εξαντλούνται μέσα σε 40 λεπτά.

The Moscow bank run: a queue for a Tinkoff ATM in the Liga shopping center in Khimki. There are about 70 people in line. Eyewitnesses say the money in the ATM runs out within 40 minutes. @bazabazon pic.twitter.com/MTMkEiCRHJ