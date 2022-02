Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ μαζί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους σχεδιάζουν περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η ΕΕ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή, με την πρόεδρο της Κομισιόν να ανακοινώνει μεταξύ άλλων πως τίθενται εκτός SWIFT ορισμένες ρωσικές τράπεζες, οι οποίες θα αποσυνδεθούν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το SWIFT είναι η παγκόσμια οικονομική «αρτηρία» που επιτρέπει την ομαλή και ταχεία μεταφορά χρημάτων εκτός συνόρων.

«Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν την επίθεσή τους στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε κόστος στη Ρωσία που θα απομονώσει περαιτέρω τη Ρωσία από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις οικονομίες μας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες αυτές θα αποσυνδεθούν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα βλάψει την ικανότητά τους να λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο».

Επιπλέον λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα που θα περιορίσουν την πρόσβαση της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας στις αγορές και στα αποθέματά της, ενώ τίθενται περιορισμοί στη χορήγηση «χρυσών διαβατηρίων» σε Ρώσους υπηκόους.

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.



This will freeze its transactions.



And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9