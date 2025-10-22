ΔΙΕΘΝΗ
Οι νυχτερίδες που φυλάνε τα βιβλία της Κοΐμπρα εδώ και 250 χρόνια

Καθώς οι νυχτερίδες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μετά το κλείσιμο, οι επισκέπτες σπάνια τις συναντούν

Οι νυχτερίδες που φυλάνε τα βιβλία της Κοΐμπρα εδώ και 250 χρόνια
Φωτ: xiquinhosilva - Wikimedia
Καθώς πέφτει το σκοτάδι στο Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα στην Πορτογαλία, μια αποικία νυχτερίδων ξυπνά μέσα στη θρυλική Βιβλιοθήκη Joanina.

Οι νυχτερίδες έχουν το καταφύγιό τους πίσω από τις βιβλιοθήκες, όπου κοιμούνται όλη μέρα. Τη νύχτα, βγαίνουν για να κυνηγήσουν τα έντομα που απειλούν τα πολύτιμα χειρόγραφα και τις πρώτες εκδόσεις της συλλογής.

Η Βιβλιοθήκη Joanina, που ιδρύθηκε το 1717 στην εποχή του Διαφωτισμού, είναι η αρχαιότερη βιβλιοθήκη της Πορτογαλίας και διαθέτει πάνω από 200.000 τόμους. Από την αρχιτεκτονική της ως τα υλικά της, όλα έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση των βιβλίων. Οι χοντροί τοίχοι, οι πόρτες από τικ και η ξύλινη εσωτερική επένδυση ρυθμίζουν φυσικά τη θερμοκρασία και την υγρασία.

Η παρουσία των νυχτερίδων στη βιβλιοθήκη υπολογίζεται ότι ξεκίνησε πριν από περίπου 250 χρόνια, με τις πρώτες αναφορές να χρονολογούνται στις αρχές του 19ου αιώνα. Από τότε, αποτελούν φυσικό σύστημα προστασίας των βιβλίων από επιβλαβή έντομα. Οι υπάλληλοι έχουν προσαρμόσει τη ρουτίνα τους γύρω από τη συνύπαρξη με τα ζώα. Έτσι, κάθε βράδυ σκεπάζουν τα έπιπλα με δερμάτινα καλύμματα, ώστε να προστατεύονται από τα περιττώματα, ενώ κάθε πρωί καθαρίζουν σχολαστικά τον χώρο πριν ανοίξει για το κοινό.

Οι νυχτερίδες, ήσυχες και νυκτόβιες, ταιριάζουν απόλυτα στο περιβάλλον της βιβλιοθήκης. Καθώς δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μετά το κλείσιμο, οι επισκέπτες σπάνια τις συναντούν. Όταν το 2015 η Joanina ανακαινίστηκε, οι νέες πόρτες τοποθετήθηκαν με ειδικά ανοίγματα, ώστε οι νυχτερίδες να συνεχίσουν ανενόχλητες τη νυχτερινή τους έξοδο για τροφή και νερό.

Οι επισκέπτες σπάνια βλέπουν τις νυχτερίδες σε δράση — βγαίνουν μόλις νυχτώσει και πετούν ανάμεσα στους κήπους του πανεπιστημίου και τη βιβλιοθήκη. Όσοι θέλουν να τις δουν, λένε ότι η καλύτερη στιγμή είναι λίγο μετά το κλείσιμο, έξω από το κτίριο. Η ιδιαίτερη αυτή σχέση ανθρώπων και νυχτερίδων τιμάται σήμερα με μια μικρή έκθεση μέσα στη βιβλιοθήκη, όπου παρουσιάζεται η ιστορία της αποικίας και μερικά ταριχευμένα δείγματα των «παλιών βιβλιοθηκαρίων».

Με πληροφορίες από 1000 libraries

