Ig Nobel: Μεθυσμένες νυχτερίδες και σαύρες που τρώνε πίτσα στα «Νόμπελ του παραλόγου»

Από αγελάδες βαμμένες με ρίγες ζέβρας μέχρι σαύρες που δείχνουν προτίμηση στην πίτσα τεσσάρων τυριών, όλα αυτά βραβεύτηκαν φέτος στα Ig Nobel, τα παράξενα «Νόμπελ του παραλόγου» που κάθε χρόνο τιμούν την πιο αλλόκοτη, αλλά πραγματική, επιστημονική έρευνα.

Η διοργάνωση, που γίνεται εδώ και 35 χρόνια στη Βοστώνη από το περιοδικό Annals of Improbable Research, επιβραβεύει ανακαλύψεις που «πρώτα σε κάνουν να γελάς και μετά να σκεφτείς». Πρόκειται για μια γιορτή της περιέργειας και της δημιουργικότητας, μακριά από τη σοβαροφάνεια των κανονικών βραβείων Νόμπελ.

Μεταξύ των πιο ασυνήθιστων βραβεύσεων ήταν μια μελέτη στην Ιαπωνία, όπου οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αγελάδες βαμμένες με ρίγες ζέβρας δέχονται σχεδόν τις μισές επιθέσεις από αλογόμυγες σε σχέση με τις κανονικές. Στην Αφρική, μια άλλη ομάδα επιστημόνων βρήκε ότι οι σαύρες σε τουριστικό θέρετρο του Τόγκο δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση στην πίτσα τεσσάρων τυριών σε σχέση με άλλες γεύσεις.

Ο γιατρός Ουίλιαμ Μπιν, που βραβεύτηκε μεταθανάτια στη λογοτεχνία, πέρασε 35 ολόκληρα χρόνια καταγράφοντας την ανάπτυξη ενός από τα νύχια του, σε μια από τις πιο υπομονετικές «αυτο-μελέτες» της επιστημονικής ιστορίας. Στην παιδιατρική, η Τζούλι Μενέλα και ο Γκάρι Μποσάμπ εξέτασαν πώς βιώνει το βρέφος το μητρικό γάλα όταν η μητέρα έχει καταναλώσει σκόρδο, προσπαθώντας να κατανοήσουν καλύτερα τις πρώτες εμπειρίες γεύσης.

Στην ψυχολογία, οι Μαρτσίν Ζαγιένκοβσκι και Ζιλ Ζινιάκ ανέλυσαν τι συμβαίνει όταν λες σε έναν νάρκισσο ότι είναι ευφυής – και πώς αυτό επηρεάζει την εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Στη χημεία, οι Ρότεμ και Ντάνιελ Ναφταλόβιτς μαζί με τον Φρανκ Γκρίνγουεϊ πειραματίστηκαν ακόμη και με την κατανάλωση τεφλόν για να διαπιστώσουν αν μπορεί να αυξήσει τον όγκο της τροφής και το αίσθημα κορεσμού χωρίς να προσθέτει θερμίδες.

Η καθημερινότητα δεν έλειψε από τις απονομές. Ομάδα ερευνητών στη Βρετανία εξέτασε αν το αλκοόλ όντως βοηθά στην επικοινωνία σε ξένη γλώσσα, ενώ άλλη ομάδα στην Ινδία μελέτησε από μηχανολογική σκοπιά πώς η δυσοσμία των παπουτσιών επηρεάζει τη χρηστικότητα μιας παπουτσοθήκης. Στην αεροπορία, μια πολυεθνική ομάδα έδειξε ότι οι νυχτερίδες που έχουν καταναλώσει αλκοόλ δυσκολεύονται να πετάξουν και να χρησιμοποιήσουν τον ηχοεντοπισμό τους. Τέλος, μια ομάδα φυσικών αφιέρωσε την προσοχή της στη σάλτσα μακαρονιών, αναλύοντας πώς μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία σβόλων.

Η ουσία πίσω από τα χαμόγελα

Παρότι οι έρευνες φαίνονται συχνά αστείες ή ανούσιες, η φετινή διοργάνωση ανέδειξε και πάλι τον ρόλο της περιέργειας ως κινητήρια δύναμη της επιστήμης. Όπως εξήγησε η Κάρλι Γιορκ, αναπληρώτρια καθηγήτρια βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λενόιρ-Ράιν στη Βόρεια Καρολίνα, «κάθε πείραμα που στην αρχή μοιάζει παράλογο κρύβει γνώση. Ανακαλύψεις που γεννήθηκαν από απλές απορίες άνοιξαν τον δρόμο για μερικές από τις μεγαλύτερες ιατρικές και τεχνολογικές προόδους του αιώνα».

Η ίδια υπενθύμισε ότι η τεχνολογία που σήμερα χρησιμοποιείται για την αλληλούχηση DNA ξεκίνησε από μελέτες για το πώς τα βακτήρια αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες. «Αν παραμερίσουμε την έρευνα αυτού του είδους, χάνουμε το θεμέλιο που επιτρέπει τις μεγάλες ανακαλύψεις του μέλλοντος», τόνισε, προειδοποιώντας για τις συνέπειες των περικοπών στη χρηματοδότηση της βασικής επιστήμης στις ΗΠΑ.

