Οι New York Times έφεραν στη δημοσιότητα βαλς του Σοπέν που ανακαλύφθηκε μετά από 200 χρόνια

Ένα άγνωστο βαλς του Σοπέν, γραμμένο πριν από σχεδόν 200 χρόνια, ανακαλύφθηκε στο θησαυροφυλάκιο του μουσείου και βιβλιοθήκης Morgan στη Νέα Υόρκη.

Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, η ενορχήστρωση βρέθηκε από έναν υπάλληλο του μουσείου, που προς μεγάλη του έκπληξη κατέληξε να κρατά στα χέρια του μία παρτιτούρα που έφερε το όνομα του Φρεντερίκ Σοπέν.

«Σκέφτηκα, 'Τι συμβαίνει εδώ; Τι μπορεί να είναι αυτό; Δεν αναγνώριζα τη μουσική», δήλωσε στην ιστορική εφημερίδα ο Ρόμπινσον ΜακΛέλαντ, ο άνθρωπος που «ξέθαψε» την παρτιτούρα.

Αρχικά, πήγε σπίτι του και έπαιξε τη μουσική στο δικό του πιάνο, καθώς δεν ήταν σίγουρος ότι το κομμάτι ήταν πράγματι του Σοπέν. Έπειτα, ήρθε σε επαφή με έναν ακαδημαϊκό στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, ο οποίος είναι ειδικός στον Πολωνό συνθέτη, που κατέληξε ότι η σύνθεση είναι γνήσια, αφού εξέτασε το μελάνι και το χαρτί στο οποίο ήταν γραμμένη.

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η γραφή της πένας ταίριαζε με αυτή του Σοπέν, όπως και τα σχέδια που ο ιστορικός συνθέτης συνήθιζε να αφήνει στις παρτιτούρες του.

Όπως εξήγησε ο ΜακΛέλαντ «έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο συμπέρασμά μας».

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε την σύνθεση σε εκτέλεση του διάσημου πιανίστα, Λανγκ Λανγκ.

Το συνταρακτικό εύρημα θα συζητηθεί εκτενώς στους κύκλους των φίλων της κλασικής μουσικής, όπου οι αναφορές για αριστουργήματα που ξαφνικά εμφανίζονται «από το πουθενά» συνήθως αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αντίστοιχες «ανακαλύψεις» τελικά αποδείχθηκαν απομιμήσεις.

Τα νεοανακαλυφθέντα έργα του Σοπέν, ο οποίος πέθανε το 1849 σε ηλικία 39 ετών, είναι σπάνια. Αν και ιδιαίτερα αγαπητός, ήταν λιγότερο παραγωγικός από άλλους συνθέτες, αφήνοντας πίσω του περίπου 250 έργα, τα περισσότερα γραμμένα για σόλο πιάνο.

Το μουσείο Morgan εκτιμά ότι η μέχρι πρότινος άγνωστη ενορχήστρωση χρονολογείται μεταξύ 1830 και 1835, όταν ο Σοπέν ήταν από 20 έως 25 ετών. Όσο για το περιεχόμενο της σύνθεσης, η μελωδία έχει ένα σκληρό ξεκίνημα και σύμφωνα με την περιγραφή του πιανίστα Λανγκ Λανγκ, περιέχει ένα «δραματικό σκοτάδι που μετατρέπεται σε κάτι θετικό».

O Φρεντερίκ Σοπέν είναι ενταφιασμένος στο Κοιμητήριο του Περ-Λασαίζ, στο Παρίσι, όπως και ο Όσκαρ Ουάιλντ και ο Τζιμ Μόρισον, αλλά η καρδιά του βρίσκεται σε μια εκκλησία στη Βαρσοβία.

175 years ago, on October 17, 1849, the most outstanding Polish composer and pianist - Fryderyk Chopin - died in Paris.

His heart rests in the Basilica of St. Cross in Warsaw. https://t.co/hKg1WNfsl1