Ένα πορτραίτο του Φρεντερίκ Σοπέν αγοράστηκε σε παζάρι στην Πολωνία και έμεινε κρεμασμένο σε σπίτι για σχεδόν τρεις δεκαετίες, μέχρι να διαπιστώσει ένας ειδικός ότι πρόκειται για έργο του 19ου αιώνα.

Πλέον ο μικρός πίνακας- που έχει αποκατασταθεί και έχει τοποθετηθεί σε επίχρυση κορνίζα- βρίσκεται σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας κάπου στην ανατολική Πολωνία, ενώ οι ιδιοκτήτες του διαπραγματεύονται τα επόμενα βήματα, μεταξύ άλλων να εκτεθεί.

Ο Ντάριουζ Μαρκόφσκι, καθηγητής στο Nicolaus Copernicus University του Τόρουν είναι ο ειδικός τέχνης που εξέτασε και αποκατέστησε το πορτραίτο πέρυσι.

Το πορτραίτο το εντόπισε ένας γνώστης της τέχνης σε παζάρι στις αρχές του ‘90. Έπειτα από χρόνια, λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν, η οικογένειά του θέλησε να γίνει μια επαγγελματική εκτίμηση και αυτό τους οδήγησε στον Μαρκόφσκι.

Το έργο- με διαστάσεις 29,5Χ23,3 εκατοστά- έχει σημαντική ιστορική και συναισθηματική αξία δήλωσε ο Μαρκόφσκι, αλλά δεν θέλησε να εκτιμήσει τι τιμή θα έπιανε αν πωλούνταν.

A peeling portrait of composer Frederic Chopin purchased at a flea market hung modestly at a home in Poland for decades before an expert dated the painting to the 19th century. The expert said it has significant value, but declined to offer an estimate. https://t.co/F1XUj1jRap