Οι κορυφαίοι προορισμοί στην Ευρώπη για ένα ταξίδι της τελευταίας στιγμής

Οι αυθόρμητες αποδράσεις φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, με όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν την αγορά εισιτηρίων την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση Travel Horizons της lastminute.com, η ζήτηση για συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς εκτοξεύθηκε το 2025, αποτυπώνοντας τις νέες τάσεις στον τρόπο που οργανώνονται πλέον τα ταξίδια.

Με βάση αναχωρήσεις ταξιδιωτών από Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, η εταιρεία αποκάλυψε τους προορισμούς με τη μεγαλύτερη αύξηση στις κρατήσεις το 2025 σε σχέση με το 2024.

Η Ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί στην πεντάδα, με τις Βαλτικές και τα Βαλκάνια να έχουν έντονη παρουσία.

Γκντανσκ, Πολωνία

Η Γκντανσκ κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, με κρατήσεις αυξημένες κατά 97%. Η γραφική αυτή πόλη στη Βαλτική υπήρξε σημαντικό λιμάνι της Χανσεατικής Ένωσης, και πολλά από τα κτίρια της παλιάς πόλης χρονολογούνται από εκείνη την περίοδο.

Ξεχωρίζει η θέα από το Δημαρχείο, αλλά και οι βόλτες κατά μήκος του ποταμού Motława.

Βουκουρέστι, Ρουμανία

Το Βουκουρέστι σημείωσε αύξηση 71% στους επισκέπτες. Η πόλη εντυπωσιάζει με την ποικιλία αρχιτεκτονικών στυλ – από Art Deco και Art Nouveau έως κτίρια της κομμουνιστικής περιόδου. Το Παλάτι του Κοινοβουλίου, το μεγαλύτερο κτίριο κοινοβουλίου στον κόσμο, αποτελεί κορυφαίο αξιοθέατο.

Η Παλιά Πόλη του Βουκουρεστίου/Φωτ. αρχείου: Unsplash

Κρακοβία, Πολωνία

Η Κρακοβία είδε αύξηση 58% στις αφίξεις. Η Παλιά Πόλη, μνημείο της UNESCO από το 1978, είναι ιδανική για εξερεύνηση, με τη μεγαλύτερη πλατεία της Ευρώπης, την εκκλησία της Παναγίας και το κάστρο Wawel.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το αλατωρυχείο Wieliczka, επίσης προστατευόμενο από την UNESCO.

Εικόνα από Κρακοβία/Φωτογραφία αρχείου: Unsplash

Αλβανική Ριβιέρα

Η ακτογραμμή της Αλβανικής Ριβίερας συνεχίζει να ανεβαίνει, με αύξηση 53%. Προορισμοί όπως τα Εξαμίλια, οι Άγιοι Σαράντα και οι Δρυμάδες προσελκύουν επισκέπτες, ενώ αξίζει να συνδυαστούν με μια επίσκεψη στα Τίρανα για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.

Ρίγα, Λετονία

Η Ρίγα κατέγραψε αύξηση 40% στις κρατήσεις. Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νταουγκάβα, διαθέτει μεσαιωνική Παλιά Πόλη (UNESCO) και φημίζεται για την Art Nouveau αρχιτεκτονική της, που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος του κέντρου της.

Με πληροφορίες από euronews.com

