ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Στο Κίεβο διαδήλωσαν για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα εν μέσω πολέμου

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο κατά του νέου Αστικού Κώδικα, που αφήνει χωρίς αναγνώριση τα ομόφυλα ζευγάρια και προκαλεί φόβους για νέες διακρίσεις.

The LiFO team
The LiFO team
Στο Κίεβο διαδήλωσαν για LGBTQ δικαιώματα εν μέσω πολέμου Facebook Twitter
Διαδήλωση στο Κίεβο κατά του νέου Αστικού Κώδικα, που σύμφωνα με επικριτές μπορεί να παγιώσει διακρίσεις σε βάρος των LGBTQ κοινοτήτων. Φωτ.: Tetiana Dzhafarova
0

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Κίεβο, σε μια σπάνια διαδήλωση εν μέσω πολέμου, ζητώντας την απόσυρση του νέου Αστικού Κώδικα που συζητείται στο ουκρανικό κοινοβούλιο και, σύμφωνα με επικριτές, ενισχύει τις διακρίσεις σε βάρος των LGBTQ κοινοτήτων.

Η διαδήλωση έγινε σε πάρκο κοντά στο κοινοβούλιο και ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στη ρωσική εισβολή. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα υπέρ των δικαιωμάτων τους, ενώ πολλοί κρατούσαν πλακάτ κατά του νομοσχεδίου.

Ο νέος Αστικός Κώδικας έχει περάσει, αλλά δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί οριστικά. Η ουκρανική κυβέρνηση τον παρουσιάζει ως μέρος της προσπάθειας εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο της πορείας της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώσεις και διαδηλωτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι σε κρίσιμα σημεία του κινείται αντίθετα από τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές.

Στην τρέχουσα μορφή του, ο κώδικας διατηρεί την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην Ουκρανία. Η Human Rights Watch προειδοποίησε ότι το σχέδιο δεν περιλαμβάνει τα ομόφυλα ζευγάρια στον ορισμό του γάμου, παρότι πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουκρανίας αναγνώρισε ομόφυλο ζευγάρι ως οικογένεια.

Στο Κίεβο διαδήλωσαν για LGBTQ δικαιώματα εν μέσω πολέμου Facebook Twitter
Διαδήλωση στο Κίεβο κατά του νέου Αστικού Κώδικα, που σύμφωνα με επικριτές μπορεί να παγιώσει διακρίσεις σε βάρος των LGBTQ κοινοτήτων. Φωτ.: Tetiana Dzhafarova

«Έχουμε οικογένειες, αλλά οι οικογένειές μας δεν αναγνωρίζονται, κάτι που δημιουργεί τεράστια προβλήματα», δήλωσε στο AFP ο Βίκτορ Πιλιπένκο, βετεράνος και LGBTQ ακτιβιστής. Όπως είπε, το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο μετά τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό LGBTQ στρατιωτών, καθώς οι σύντροφοί τους δεν έχουν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε άλλα ζευγάρια.

Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και για μια διάταξη που θα επιτρέπει στους δικαστές να βασίζουν ορισμένες αποφάσεις σε αόριστα ορισμένα «χρηστά ήθη». Η Human Rights Watch προειδοποίησε ότι μια τέτοια διατύπωση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε αυθαίρετες ερμηνείες.

Η Άννα Ζαχαρένκοβα, που συμμετείχε στη διαδήλωση, κρατούσε πλακάτ που ειρωνευόταν ακριβώς αυτή τη διατύπωση. «Η μοίρα μου, η δική σας μοίρα, θα εξαρτάται από έναν δικαστή που θα αποφασίζει αν ακολουθώ αρκετά αυτά τα χρηστά ήθη», είπε στο AFP. «Δεν θέλω η χώρα μου να μετατρέπεται σιγά σιγά σε Ρωσία».

Η σύγκρουση γύρω από τον Αστικό Κώδικα αγγίζει και τη μεγαλύτερη πολιτική αφήγηση της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή: την προσπάθεια να παρουσιαστεί η χώρα ως μέρος μιας ευρωπαϊκής, φιλελεύθερης κατεύθυνσης απέναντι στη συντηρητική και αυταρχική στροφή της Ρωσίας. Η βουλευτής Ίνα Σοβσούν δήλωσε ότι ο κώδικας αγνοεί δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ουκρανία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της πορείας.

Στο Κίεβο διαδήλωσαν για LGBTQ δικαιώματα εν μέσω πολέμου Facebook Twitter
Διαδήλωση στο Κίεβο κατά του νέου Αστικού Κώδικα, που σύμφωνα με επικριτές μπορεί να παγιώσει διακρίσεις σε βάρος των LGBTQ κοινοτήτων. Φωτ.: Tetiana Dzhafarova

Ο υπουργός αρμόδιος για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Τάρας Κάτσκα, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του νέου κώδικα δεν δημιουργεί προβλήματα, αναγνώρισε όμως ότι υπάρχουν «πολύ σοβαρά ερωτήματα» γύρω από το οικογενειακό δίκαιο και την υποχρέωση της χώρας να αποτρέψει τις διακρίσεις.

Στη διαδήλωση, η 22χρονη Γιούλια Μιροσνιτσένκο εμφανίστηκε με λευκό νυφικό, όπως και η σύντροφός της, Γεβγκένια Σκομπέλιεβα. «Ελπίζω οι βουλευτές να θυμηθούν πού ζουν. Φαίνεται ότι ξέχασαν πως η Ουκρανία είναι μια χώρα που εξεγείρεται», είπε. «Βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε, νοιαζόμαστε, δεν είμαστε Ρωσία, και πολεμάμε».

με στοιχεία από AFP

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Για χρόνια η Ελλάδα σιωπούσε για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια»

NEWSROOM / «Για χρόνια η Ελλάδα σιωπούσε για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια»

Η Φωτεινή Παντζιά, επιχειρηματίας, ακτιβίστρια και γνωστή προσωπικότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, μιλάει για την επικύρωση από την Ολομέλεια του ΣτΕ της απόφασης που δίνει τη δυνατότητα υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια αλλά και για τους αστερίσκους που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
ΤΙΝΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΑΤΚΙ

Ελλάδα / Διεθνής Αμνηστία για Ελλάδα: «Ψήφισαν νόμο που αποκλείει ομόφυλα ζευγάρια ανδρών από την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα»

Η νομοθεσία αυτή, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Αμνηστία, αφορά και τους άνδρες χωρίς σύντροφο
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΛΩΣΗ

Διεθνή / Ο Τραμπ έχασε την προθεσμία για τη δημοσιοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τις συναλλαγές που σχετίζονται με μετοχές, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 δολάρια, εντός 45 ημερών
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / CNN: Το Ιράν αναζητά νέο «όπλο ισχύος» στα βάθη των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν επιχειρεί να μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε νέο πεδίο γεωπολιτικής πίεσης, βάζοντας στο στόχαστρο τα υποθαλάσσια καλώδια που στηρίζουν το παγκόσμιο διαδίκτυο και τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Δεν υπάρχουν πραγματικές παραχωρήσεις» στην απάντηση των ΗΠΑ, λέει το Ιράν

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για αδιάλλακτη στάση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας παράλληλα για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 