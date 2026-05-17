Πίνακας της Τζούντι Ντεντς πωλήθηκε για χιλιάδες λίρες σε φιλανθρωπική δημοπρασία

Ένας πίνακας της Ντέιμ Τζούντι Ντεντς πωλήθηκε για 6.900 λίρες σε φιλανθρωπική δημοπρασία στο Σάρρεϋ. Το θέατρο Yvonne Arnaud, στο Γκίλφορντ, φιλοξένησε την εκδήλωση «Supper With The Stars» την Τετάρτη, με διάσημους καλεσμένους.

Η διαδικτυακή δημοπρασία, η οποία έκλεισε στις 22:15 BST με την ανακοίνωση του νικητή λίγο αργότερα, ήταν μέρος της φιλανθρωπικής εκδήλωσης, με τα έσοδα να διατίθενται στο πρόγραμμα δημιουργικής μάθησης του θεάτρου, το οποίο υποστηρίζει ευάλωτα μέλη της κοινότητας.

Ένας γιακά και ένα παπιγιόν, που φορούσε ο Σερ Ντέιβιντ Σάσετ ως Πουαρό, πωλήθηκαν επίσης για 650 λίρες.

Το έργο της Τζούντι Ντεντς σε φιλανθρωπική δημοπρασία

Ο πίνακας της Τζούντι Ντεντς, προστάτιδας του Θεάτρου Yvonne Arnaud, ολοκληρώθηκε το 2025 και ήταν ένα από τα τελευταία έργα που μπόρεσε να ζωγραφίσει η 91χρονη λόγω της εξασθενημένης όρασής της.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την ακουαρέλα με θέμα τα Σκωτσέζικα Χάιλαντς θα διατεθούν για την υποστήριξη της νεολαίας και του κοινοτικού έργου.

Ο Ντέιβιντ Μπιλ, υπεύθυνος ανάπτυξης του θεάτρου, δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους σε ολόκληρο το Σάρρεϋ – οικογένειες, παιδιά, άτομα που έχουν αντιμετωπίσει οικονομικά εμπόδια, νέους φροντιστές και άτομα με πρόσθετες ανάγκες. Παρέχουμε ευκαιρίες για να ασχοληθούν με το θέατρο και τις τέχνες με την ευρύτερη έννοια – το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από χθες το βράδυ θα διατεθεί για αυτό το έργο».

Ο Μπιλ ανέφερε ότι το θέατρο επιδιώκει να χρηματοδοτήσει το νέο του νεανικό θέατρο, το οποίο θα επεκταθεί τον Σεπτέμβριο.

Ο ίδιος ελπίζει πως «οι μισές θέσεις στο νεανικό θέατρο να είναι εντελώς δωρεάν για τους συμμετέχοντες».

Στη δημοπρασία πωλήθηκε επίσης ένα μάθημα πιάνου με τον Σάιμον Μέι, ο οποίος συνέθεσε τη μουσική του «EastEnders», έναντι 700 λιρών, καθώς και μια πινακίδα οδού από την Albert Square, υπογεγραμμένη από το καστ του «EastEnders», η οποία δημοπρατήθηκε για 275 λίρες.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω από 65.000 λίρες για το θέατρο Yvonne Arnaud.

Με πληροφορίες από BBC

