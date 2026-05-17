«Δεν υπάρχουν πραγματικές παραχωρήσεις» στην απάντηση των ΗΠΑ, λέει το Ιράν

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για αδιάλλακτη στάση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας παράλληλα για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά του Ιράν

The LiFO team
Φωτ. αρχείου EPA
Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε καμία ουσιαστική παραχώρηση, στην τελευταία τους απάντηση σχετικά με την πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Ουάσιγκτον παρουσίασε λίστα πέντε σημείων, η οποία περιλάμβανε απαίτηση να διατηρήσει το Ιράν σε λειτουργία μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση, ενώ παράλληλα να μεταφέρει στις ΗΠΑ τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να αποδεσμεύσουν ακόμη και το 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, αλλά και να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Fars, η αμερικανική πλευρά συνέδεσε την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα με την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων.

«Αδιέξοδο» βλέπει το Ιράν

Το πρακτορείο Mehr υποστήριξε από την πλευρά του ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να εξασφαλίσουν μέσω των συνομιλιών, όσα δεν κατάφεραν να πετύχουν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προσφέρουν απτές παραχωρήσεις, επιδιώκουν να αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν κατάφεραν να κερδίσουν στον πόλεμο, κάτι που θα οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην πρότασή της, η Τεχεράνη ζητούσε τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον Λίβανο, καθώς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τις 13 Απριλίου.

Παράλληλα, το Ιράν είχε ζητήσει την πλήρη άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό λόγω των μακροχρόνιων κυρώσεων των ΗΠΑ. Το Fars ανέφερε επίσης ότι η ιρανική πρόταση ξεκαθάριζε πως η Τεχεράνη θα συνεχίσει να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο για τη διεθνή αγορά ενέργειας, την οποία το Ιράν έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό κλειστή από την έναρξη του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Ο απελπισμένος Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει ότι αν οι απειλές του υλοποιηθούν και η Ισλαμική Δημοκρατία δεχθεί νέα επίθεση, οι πόροι και οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρωτοφανή και αιφνιδιαστικά σενάρια», δήλωσε, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος προειδοποίησε για πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση επίθεσης στις ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Με πληροφορίες από Arab News


 

Διεθνή / «Τα 20 χρόνια είναι αρκετά» – Ο Τραμπ θέτει όριο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια αναστολή 20 ετών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα ήταν αρκετή για μια συμφωνία, σηματοδοτώντας πιθανή μετατόπιση στη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη
