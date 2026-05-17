Η φιλική απόρριψη είναι εξίσου οδυνηρή με την ερωτική απογοήτευση

Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι το να μας αγνοήσει κάποιος που μας ενδιαφέρει ερωτικά θα μας πληγώσει περισσότερο από το να μας απορρίψει ένας πιθανός φίλος.

Ωστόσο, και οι δύο καταστάσεις μας πληγώνουν εξίσου, σύμφωνα με τους ψυχολόγους.

Η έρευνα

Οι ερευνητές ζήτησαν από 1.500 άτομα να φανταστούν ότι συναντούσαν κάποιον για πρώτη φορά — είτε έναν πιθανό σύντροφο είτε έναν πιθανό φίλο — και να αξιολογήσουν πόσο πληγωμένοι θα ένιωθαν αν τους απέρριπταν. Περίπου διπλάσιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι η ερωτική απόρριψη θα τους πλήγωνε περισσότερο, όπως διαπίστωσε η ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία.

Στη συνέχεια, 934 άτομα συμμετείχαν σε ένα πείραμα τύπου διαδικτυακών γνωριμιών, στο οποίο έγραψαν ένα σύντομο βιογραφικό και στη συνέχεια αλληλεπίδρασαν με άτομα που παρουσιάζονταν είτε ως πιθανοί ερωτικοί σύντροφοι είτε ως πιθανοί φίλοι.

Στο ερωτικό πείραμα, στους συμμετέχοντες ειπώθηκε: «Αυτή είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα γνωριμιών όπου οι ελεύθεροι μπορούν να συνδεθούν, να δουν αν υπάρχει χημεία και ίσως να βρουν ακόμη και τον άνθρωπό τουε». Στο πλατωνικό πλαίσιο, στους συμμετέχοντες ειπώθηκε: «Αυτή είναι μια διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν, να δουν αν έχουν κοινά ενδιαφέροντα και ίσως να βρουν ακόμη και έναν νέο φίλο».

Οι ερευνητές είχαν κατανείμει τυχαία τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: εκείνους που θα απορρίπτονταν και εκείνους που θα γίνονταν αποδεκτοί από αυτά τα άτομα.

Όταν ρώτησαν τους συμμετέχοντες πώς ένιωθαν, διαπίστωσαν ότι οι εμπειρίες τους ήταν «εξίσου οδυνηρές», ανεξάρτητα από το αν ο στόχος ήταν ερωτικός ή πλατωνικός.

Τα οδυνηρά συναισθήματα της φιλικής απόρριψης και της ερωτικής απογοήτευσης

«Οι ερωτικοί σύντροφοι παίζουν καθοριστικό ρόλο σε περισσότερους στόχους από τους φίλους και, ως εκ τούτου, οι άνθρωποι έχουν περισσότερα να χάσουν όταν κάποιος τους αρνείται μια ρομαντική σχέση [παρά] μια φιλία», έγραψαν οι ερευνητές στην έκθεσή τους, που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Social Psychology.

«Παρά την πεποίθηση ότι η ρομαντική απόρριψη θα πονούσε περισσότερο σε σύγκριση με την πλατωνική απόρριψη… ο αποκλεισμός φαίνεται να είναι καθολικά οδυνηρός, και η πιθανή σχέση μεταξύ της πηγής και του στόχου έχει μικρή σημασία».

Η Δρ. Βερόνικα Λαμάρς, λέκτορας ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι οι άνθρωποι μπορεί να προβλέπουν ότι η απόρριψη από έναν πιθανό σύντροφο θα πονέσει περισσότερο επειδή «πολιτισμικά αποδίδουμε μεγάλη αξία στις ρομαντικές σχέσεις».

Η Λαμάρς πρόσθεσε: «Δεν καλύπτουν απλώς τις συναισθηματικές και πρακτικές ανάγκες μας, αλλά αποτελούν επίσης ένδειξη ότι διαθέτεις ένα ορισμένο κοινωνικό κεφάλαιο και μια αξιόλογη κοινωνική θέση. Ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πραγματική απόρριψη από πιθανούς φίλους και συντρόφους οδήγησε σε παρόμοιες συνέπειες [όσον αφορά το αίσθημα της πληγωμής]».

«Η απόρριψη αποτελεί απειλή για τη θεμελιώδη ανάγκη του ανθρώπου για ένταξη και αίσθημα του «ανήκειν», και είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα σημάδια απόρριψης. Γι' αυτό τα κακά λόγια ενός ξένου μπορούν να πονέσουν και να μείνουν στο μυαλό μας όλη την ημέρα, ακόμα κι αν γνωρίζουμε ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε ποτέ: αμφισβητούν την αξία, την αξιοπρέπεια και την εκτίμηση που αντιλαμβανόμαστε στα μάτια των άλλων».

Με πληροφορίες από Times