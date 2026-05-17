Νέα Υόρκη: Συνεχίζεται η απεργία στους σιδηροδρόμους – Φόβοι για κυκλοφοριακό χάος τη Δευτέρα

Σε απεργία βρίσκονται οι εργαζόμενοι στη γραμμή του Long Island Rail Road (LIRR), της πιο πολυσύχναστης σιδηροδρομικής γραμμής της Βόρειας Αμερικής, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων επιβατών στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ενόψει της πρωινής κίνησης της Δευτέρας.

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν περίπου 3.500 εργαζόμενους προχώρησαν σε απεργία το Σάββατο, μετά την αποτυχία συμφωνίας με τη διοίκηση για μισθούς και εργασιακούς κανόνες.

Η κινητοποίηση συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, ενώ είναι η πρώτη απεργία στο LIRR εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματιστεί νέες διαπραγματεύσεις, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να συνεχιστούν τα προβλήματα και την εβδομάδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Συναγωγές και σπίτια στη Νέα Υόρκη βανδαλίστηκαν με σβάστικες





Νέα Υόρκη: Προειδοποιήσεις για χάος στις μετακινήσεις

Η Metropolitan Transportation Authority (MTA) προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τη σιδηροδρομική γραμμή και καλεί τους πολίτες, όπου είναι δυνατόν, να εργαστούν από το σπίτι.

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί περιορισμένα δρομολόγια λεωφορείων, ωστόσο οι αρχές κάνουν λόγο για έντονο κυκλοφοριακό φόρτο και καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι η πόλη δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για το μέγεθος της αναστάτωσης, με χαρακτηριστικές δηλώσεις να αναφέρουν ότι «οι εργαζόμενοι δεν μπορούν απλά να μείνουν σπίτι».

Η απεργία έχει ήδη επηρεάσει μετακινήσεις και εκδηλώσεις στην περιοχή, με αθλητικές ομάδες και επιβάτες να προειδοποιούν για σημαντικές δυσκολίες. Πολλοί εργαζόμενοι περιγράφουν μεγάλη ταλαιπωρία και πολύωρες εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στη δουλειά τους.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι διεκδικούν καλύτερους μισθούς και συνθήκες μετά από χρόνια χωρίς αυξήσεις, κατηγορώντας τη διοίκηση για αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της, η MTA απαντά ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε συμφωνία που θα επιβαρύνει υπερβολικά τον προϋπολογισμό ή τους φορολογούμενους, την ώρα που, όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι ήδη αμείβονται από τους υψηλότερα αμειβόμενους στον κλάδο.

Με πληροφορίες από BBC