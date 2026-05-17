Axios: Οι ΗΠΑ αξιολογούν την απειλή των στρατιωτικών drones από την Κούβα

Τι φέρεται να σχεδιάζει η Κούβα

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και πρόσφατα άρχισε να συζητάει σχέδια για να τα χρησιμοποιήσει και να επιτεθεί κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο.

Οι επιθέσεις ενδέχεται να γίνουν κατά αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του εξωτικού νησιού Κι Γουέστ, σε απόσταση 144,8 χιλιομέτρων από την Αβάνα.

Η πληροφορία έγινε σήμερα γνωστή από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Κούβας

Οι πληροφορίες αυτές, είναι ενδεχόμενο ν’ αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, ενώ δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί την Κούβα ως απειλή, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο των drones, αλλά και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, δήλωσε στο Axios, ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Το πρακτορείο Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά του Axios.

Υπενθυμίζεται ότι ο διευθυντής της CIA, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κούβα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση και εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ανανέωση αμερικανικής πρότασης για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 100 εκατ. δολαρίων, με στόχο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, την ανακούφιση των πολιτών από τις συνέπειες του αμερικανικού ενεργειακού αποκλεισμού στην Κούβα.

Σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση, οι συνομιλίες είχαν στόχο τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ενώ οι Κουβανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν πως η Αβάνα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η CIA ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συζητήσουν σοβαρά ζητήματα οικονομίας και ασφάλειας, μόνο όμως εφόσον η Κούβα προχωρήσει σε «θεμελιώδεις αλλαγές».

Με πληροφορίες από Axios και Reuters

