Ο Τραμπ έχασε την προθεσμία για τη δημοσιοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθυστέρησε κατά μήνες να γνωστοποιήσει χρηματιστηριακές συναλλαγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις επενδύσεών του, ξεπερνώντας τα νομικά όρια μιας χρηματοοικονομικής πρακτικής στην οποία οι Αμερικανοί αντιτίθενται σε μεγάλο βαθμό όταν αφορά τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους.

Οι δηλώσεις που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ έδειξαν ότι ο Τραμπ πούλησε μετοχές της Microsoft και της Amazon αξίας μεταξύ 5 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία τον Φεβρουάριο και αγόρασε μετοχές των εταιρειών αυτών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο.

Ο πρόεδρος υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις συναλλαγές μετοχών που υπερβαίνουν τα 1.000 δολάρια εντός 45 ημερών. Σύμφωνα με τα αρχεία, του επιβλήθηκε πρόστιμο 200 δολαρίων για την καθυστέρησή του. Είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο για την ίδια παράβαση τον Μάρτιο και τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις επενδυτικές δηλώσεις του για τους μήνες αυτούς.

Μετά το σκάνδαλο του Watergate τη δεκαετία του 1970, οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι από τον Τζίμι Κάρτερ και μετά έχουν λάβει μέτρα για να μετριάσουν τα δεοντολογικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης των χαρτοφυλακίων μετοχών τους και της επένδυσης των περιουσιακών τους στοιχείων σε ομόλογα του Δημοσίου και αμοιβαία κεφάλαια πριν από την ορκωμοσία τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πούλησε το χαρτοφυλάκιο μετοχών του πριν από την έναρξη της πρώτης προεδρικής θητείας του το 2017, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει όταν ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του πέρυσι. Διατήρησε επίσης μετοχές στην οικογενειακή του επιχείρηση, η οποία επεκτάθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των ετών που δεν κατείχε προεδρικό αξίωμα, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κρυπτονομίσματα.

Το 2024, το έτος που εξελέγη για τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ δήλωσε εισόδημα άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων και περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από τότε, η Trump Organization συνέχισε να αυξάνει την καθαρή της αξία με κατασκευαστικά έργα στο εξωτερικό και μια ακμάζουσα επιχείρηση κρυπτονομισμάτων, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων που βασίζονται σε ξένες κυβερνήσεις και ιδιωτικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να κερδίσουν την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο πρόεδρος δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τις οικονομικές του δηλώσεις για το 2025, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν την Παρασκευή. Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ζήτησαν και έλαβαν ο καθένας παράταση 45 ημερών «για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία και να ολοκληρώσουν την έκθεση», σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ιδιωτικές συνομιλίες.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ τηρούνται σε ένα καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του. Η ρύθμιση αυτή διαφέρει από τα «τυφλά» καταπιστεύματα προηγούμενων προέδρων, τα οποία εμπόδιζαν τους ιδιοκτήτες τους να γνωρίζουν πώς διαχειρίζονταν οι επενδύσεις τους.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τις ερωτήσεις σχετικά με τις μετοχές του προέδρου στην Trump Organization. Ένας εκπρόσωπος της Trump Organization δήλωσε ότι τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια του προέδρου τα διαχειρίζονται αποκλειστικά ανεξάρτητα τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε η οικογένειά του, ούτε η Trump Organization διαδραματίζουν οποιονδήποτε ρόλο στην επιλογή, τη διαχείριση ή την έγκριση συγκεκριμένων επενδύσεων», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Κίμπερλι Μπένζα, διευθύντρια εκτελεστικών λειτουργιών και επικοινωνιών. «Δεν λαμβάνουν καμία προειδοποίηση σχετικά με τις συναλλαγές και δεν παρέχουν καμία συμβολή όσον αφορά επενδυτικές αποφάσεις ή τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οποιουδήποτε είδους».

Κριτική για την ελευθερία αγοράς και πώλησης μετοχών από εν ενεργεία πολιτικούς

Ο Τραμπ αγόρασε μετοχές της Nvidia στις 10 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες πριν η εταιρεία ανακοινώσει μια πολυετή συνεργασία με τη Meta για τον εξοπλισμό των νέων κέντρων δεδομένων της με επεξεργαστές της Nvidia, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλε. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο περίπου 2,5% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Τραμπ αγόρασε επίσης μετοχές κορυφαίων εταιρειών όπως η Microsoft και η Amazon μήνες πριν το Πεντάγωνο ανακοινώσει συμφωνίες για την εγκατάσταση της τεχνολογίας τους σε απόρρητα δίκτυα υπολογιστών.

Καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης, που οφείλεται στον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν, έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των τροφίμων και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, ο ίδιος έχει επανειλημμένα διαφημίσει την ανθεκτικότητα της χρηματιστηριακής αγοράς.

Οι αγορές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έκλεισε σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη. Η άνοδος αυτή οφείλεται εν μέρει στον αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τραμπ έχει εκδώσει πολλαπλές εκτελεστικές διαταγές με σκοπό την αποδυνάμωση της ρύθμισης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και την προώθηση της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξη της εξέλιξής της.

Το αμερικανικό κοινό ασκεί εδώ και καιρό κριτική στους δημόσιους λειτουργούς που πραγματοποιούν συναλλαγές μετοχών ενώ βρίσκονται εν ενεργεία. Σε δημοσκόπηση του 2022 που διεξήχθη από την εφημερίδα USA Today και το Πανεπιστήμιο Suffolk, το 81% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί στα μέλη του Κογκρέσου να πραγματοποιούν συναλλαγές μετοχών κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου έχουν προτείνει νομοσχέδια για την απαγόρευση της διαπραγμάτευσης μετοχών, μια πρακτική στην οποία συμμετέχουν από καιρό μέλη και των δύο κομμάτων. Τα μέλη του Κογκρέσου έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τους νόμους που απαιτούν την έγκαιρη υποβολή εκθέσεων.

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων πρότειναν πέρυσι ένα νομοσχέδιο που θα απαγόρευε στον Τραμπ, στους νομοθέτες και στους/στις συζύγους τους να διαπραγματεύονται μετοχές. Η προσπάθεια αυτή έχει σταματήσει, όπως και ένα νομοσχέδιο που εξαιρεί τον Τραμπ αλλά θα επέβαλε τις απαγορεύσεις στα μέλη του Κογκρέσου και στις οικογένειές τους.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον γερουσιαστή Τζος Χάουλι (Ρεπουμπλικανός από το Μιζούρι) πέρυσι για τη συνεργασία του με τους Δημοκρατικούς με σκοπό την προώθηση ενός νομοσχεδίου για την απαγόρευση της διαπραγμάτευσης μετοχών που θα ίσχυε για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.

Με πληροφορίες από Washington Post