ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα: Κατέρρευσαν κτίρια, δύο νεκροί

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται - Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
0

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ έπληξε τη νοτιοδυτική Κίνα, με χιλιάδες να εκκενώνουν και κτίρια να καταρρέουν.

Ο σεισμός χτύπησε νωρίς σήμερα Δευτέρα 18/5, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές όχι μόνο στη Λιουζόου αλλά και σε αρκετές μεγάλες περιοχές της Γκουανγκσί, όπως οι πόλεις Γκουιλίν, Γκουιγκάνγκ, Γουζού, Χετσί, Νανίνγκ και Λαϊμπίν.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα: Δύο νεκροί

Επίσης, πάνω από 7.000 άτομα στην πόλη Λιουτζόου αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές.

Υπήρξαν δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ ένας εξακολουθεί να αγνοείται και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αν και κανένας από αυτούς δεν είχε απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, σύμφωνα με το CCTV και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Επιπλέον, 13 κτίρια κατέρρευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όπως ανέφερε το κρατικό CCTV, ενώ έχουν καταγραφεί ρωγμές σε αρκετά κτίρια, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανές επιπλέον ζημιές.

Πάντως, οι γραμμές επικοινωνίας και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και φυσικού αερίου, λειτουργούσαν κανονικά, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από CNA, Reuters, South China Morning Post

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΛΩΣΗ

Διεθνή / Ο Τραμπ έχασε την προθεσμία για τη δημοσιοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τις συναλλαγές που σχετίζονται με μετοχές, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 δολάρια, εντός 45 ημερών
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / CNN: Το Ιράν αναζητά νέο «όπλο ισχύος» στα βάθη των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν επιχειρεί να μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε νέο πεδίο γεωπολιτικής πίεσης, βάζοντας στο στόχαστρο τα υποθαλάσσια καλώδια που στηρίζουν το παγκόσμιο διαδίκτυο και τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Δεν υπάρχουν πραγματικές παραχωρήσεις» στην απάντηση των ΗΠΑ, λέει το Ιράν

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για αδιάλλακτη στάση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας παράλληλα για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ

Διεθνή / Η χρηματοδότηση για την αίθουσα χορού των 400 εκατ. δολαρίων του Τραμπ κινδυνεύει έπειτα από απόφαση της Γερουσίας

Οι Δημοκρατικοί έχουν χαρακτηρίσει την αίθουσα χορού ακριβή και περιττή πολυτέλεια, σε μια περίοδο που οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος ζωής, όπως οι υψηλότερες τιμές καυσίμων
THE LIFO TEAM
 
 