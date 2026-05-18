Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα: Κατέρρευσαν κτίρια, δύο νεκροί

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται - Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ έπληξε τη νοτιοδυτική Κίνα, με χιλιάδες να εκκενώνουν και κτίρια να καταρρέουν.

Ο σεισμός χτύπησε νωρίς σήμερα Δευτέρα 18/5, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές όχι μόνο στη Λιουζόου αλλά και σε αρκετές μεγάλες περιοχές της Γκουανγκσί, όπως οι πόλεις Γκουιλίν, Γκουιγκάνγκ, Γουζού, Χετσί, Νανίνγκ και Λαϊμπίν.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα: Δύο νεκροί

Επίσης, πάνω από 7.000 άτομα στην πόλη Λιουτζόου αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές.

Υπήρξαν δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ ένας εξακολουθεί να αγνοείται και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αν και κανένας από αυτούς δεν είχε απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, σύμφωνα με το CCTV και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Επιπλέον, 13 κτίρια κατέρρευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όπως ανέφερε το κρατικό CCTV, ενώ έχουν καταγραφεί ρωγμές σε αρκετά κτίρια, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανές επιπλέον ζημιές.

Πάντως, οι γραμμές επικοινωνίας και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και φυσικού αερίου, λειτουργούσαν κανονικά, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από CNA, Reuters, South China Morning Post