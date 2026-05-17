Επίθεση με drone σε πυρηνικό σταθμό στο Αμπού Ντάμπι - «Επικίνδυνη κλιμάκωση» καταγγέλλουν τα ΗΑΕ

Τρία drones εισήλθαν στη χώρα - «Έχουμε το δικαίωμα απάντησης σε τρομοκρατικές επιθέσεις» διαμηνύουν

The LiFO team
Φωτ. ο πυρηνικός σταθμός στο Αμπού Ντάμπι / Χ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό σταθμό, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στη χώρα από «δυτική κατεύθυνση», με τα δύο να αναχαιτίζονται.

Το τρίτο drone έπληξε ηλεκτρική γεννήτρια εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του πυρηνικού σταθμού Μπαρακά στο Άμπου Ντάμπι, προκαλώντας φωτιά.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι δεν καταγράφηκε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιενεργής ασφάλειας, ενώ η λειτουργία του σταθμού συνεχίζεται κανονικά.



Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Έρευνες για την προέλευση – Έντονη διπλωματική αντίδραση

Οι Αρχές διερευνούν την προέλευση της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας» και υπογράμμισε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει.

Παράλληλα, τόνισε ότι η στοχοποίηση ειρηνικών πυρηνικών εγκαταστάσεων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με τον γενικό διευθυντή Ραφαέλ Γκρόσι να εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» και να ζητά μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε απειλή κατά της πυρηνικής ασφάλειας είναι απαράδεκτη.

Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή, με τις ΗΠΑ, το Ιράν και συμμάχους τους στον Κόλπο να βρίσκονται σε περίοδο εύθραυστης αποκλιμάκωσης, ενώ οι ανταλλαγές εντάσεων συνεχίζονται παρά τις κατά καιρούς εκεχειρίες.

Με πληροφορίες από BBC

