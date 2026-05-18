Αλέξης Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα - Η πρώτη του επίσημη ανάρτηση

«Ούτε νωρίς ούτε αργά» έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε

Φωτ. Eurokinissi
Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε αινιγματικές αναρτήσεις για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα» έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…» και «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…» είχε γράψει στις περασμένες αναρτήσεις του ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας: Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το νέο κόμμα

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action 24 πριν από δέκα ημέρες, αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της κατηγορίας «Άλλο κόμμα», που φτάνει στο 12,6% από 8,8% τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, εκεί φαίνεται να συγκεντρώνεται προσωρινά μέρος των ψηφοφόρων που αναμένουν τα νέα πολιτικά σχήματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Επίσης, δημοσκόπηση της Metron Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό Mega κατέγραψε, μεταξύ άλλων, την στάση των πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενη στήριξη κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Το 60% δήλωσε ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο, ενώ το 11% το θεωρεί πολύ πιθανό και το 10% αρκετά πιθανό. Ένα 18% απαντά «όχι και τόσο πιθανό».

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το νέο κόμμα στις 21 Μαΐου

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Καρυστιανού, στις 21 Μαΐου, θα ανακοινώσει το κόμμα της.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!» έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, συνοδεύοντάς τη από ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κρατάει ένα λευκό περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον».

