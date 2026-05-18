Ιράν: Αυξάνονται οι πολιτικές εκτελέσεις μετά τον πόλεμο

«Ακούτε τη φωνή μου από τις Κεντρικές Φυλακές της Ουρουμιέχ και ίσως είναι η τελευταία φορά που την ακούτε» είχε πει σε ηχητικό του μήνυμα ο 29χρονος Κούρδος, Mehrab Abdollahzadeh, που βρισκόταν στην ειδική πτέρυγα των θανατοποινιτών στο δυτικό Ιράν, πριν εκτελεστεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στο ηχητικό, που δημοσιοποιήθηκε από το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν (Kurdistan Human Rights Network), ο Abdollahzadeh υποστήριζε ότι οι αρχές του Ιράν τον ανάγκασαν να ομολογήσει ψευδή γεγονότα, αφού υποβλήθηκε σε βασανιστήρια.

«Καμία από τις κατηγορίες εναντίον μου δεν είναι αληθινή. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Είμαι αθώος», έλεγε.

Ιράν: 32 εκτελέσεις μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο 29χρονος είχε συλληφθεί το 2022, κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι, της νεαρής γυναίκας που πέθανε υπό κράτηση αφού συνελήφθη επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της.

Κατηγορήθηκε για συμμετοχή στη δολοφονία μέλους της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij και, ύστερα από 42 μήνες κράτησης, εκτελέστηκε διά απαγχονισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία, που παραθέτει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 32 εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων στη χώρα.

Την ίδια ώρα, η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 45 εκτελέσεις με πολιτικά κίνητρα, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Ιράν: «Η θανατική ποινή χρησιμοποιείται για να φιμώσει τη διαφωνία»

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο πολιτικής καταστολής. Πολλοί από τους εκτελεσθέντες κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ ή της CIA, ενώ άλλοι φέρονται να συνδέονταν με εξόριστες οργανώσεις της αντιπολίτευσης.

Δεκατέσσερις από αυτούς είχαν συλληφθεί μετά την εξέγερση του Ιανουαρίου, η οποία καταπνίγηκε βίαια, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Στο Ιράν οι εκτελέσεις γίνονται με απαγχονισμό και συνήθως τα ξημερώματα», δήλωσε η Nassim Papayianni της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Οι αρχές χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή ως εργαλείο πολιτικής τρομοκράτησης, ώστε να καλλιεργούν φόβο και να καταπνίγουν κάθε μορφή διαφωνίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το Ιράν πραγματοποίησε 2.159 εκτελέσεις το 2025, τον υψηλότερο αριθμό από το 1989.

Ιράν: «Το καθεστώς προσπαθεί να δείξει ότι εξακολουθεί να ελέγχει την κατάσταση»

Από την άλλη, ο Kaveh Kermanshahi εκτιμά ότι το ιρανικό καθεστώς επιχειρεί να αποκαταστήσει την εικόνα ισχύος του μετά τις εσωτερικές εξεγέρσεις και τον πόλεμο. «Μέσα από την αύξηση των εκτελέσεων και της καταστολής προσπαθεί να στείλει το μήνυμα ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία και να ελέγχει την κατάσταση», ανέφερε.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν και εκείνη του Sasan Azadvar, ενός 21χρονου πρωταθλητή καράτε από την πόλη Ισφαχάν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πλάνα από την «ομολογία» του λίγο πριν εκτελεστεί τον περασμένο μήνα. Είχε καταδικαστεί για «πόλεμο κατά του Θεού» και «συνεργασία με τον εχθρό», επειδή συμμετείχε στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Στο βίντεο φαίνεται να παραδέχεται ότι έσπασε με ξύλο το παράθυρο περιπολικού και ζήτησε βενζίνη για να του βάλει φωτιά. Ωστόσο, δεν κατηγορήθηκε ποτέ για ανθρωποκτονία, κάτι που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιβολή της θανατικής ποινής.

Παράλληλα, η Hengaw Organization for Human Rights δημοσίευσε επίσης επιστολή του Erfan Shakourzadeh, ενός 29χρονου μεταπτυχιακού φοιτητή αεροδιαστημικής μηχανικής που εκτελέστηκε στις 11 Μαΐου.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι είχε μεταφέρει απόρρητες πληροφορίες στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος, ωστόσο, έγραφε πριν από τον θάνατό του: «Συνελήφθην με κατασκευασμένες κατηγορίες κατασκοπείας και, μετά από οκτώμισι μήνες βασανιστηρίων και απομόνωσης, με ανάγκασαν να δώσω ψευδή ομολογία. Μην αφήσετε να χαθεί άλλη μια αθώα ζωή μέσα στη σιωπή».

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχία για τη μεγάλη ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνονται οι δίκες, επιβάλλονται οι ποινές και πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις, αλλά και για την πλήρη έλλειψη διαφάνειας στις δικαστικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από BBC