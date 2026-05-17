Τα «στενά» όρια της μείωσης του κινδύνου μόλυνσης στα κρουαζιερόπλοια

Ήταν ένα ταξίδι που υποσχόταν σε όλους διασκέδαση, όμως μέσα σε λίγες εβδομάδες οι διακοπές στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στον Ατλαντικό είχε μετατραπεί σε εφιάλτη, με τρεις επιβάτες να έχουν χάσει τη ζωή τους από τον χανταϊό και άλλους να παρουσιάζουν συμπτώματα.

Την ίδια ώρα, έρευνα σημειώθηκε και για μια επιδημία νοροϊού σε άλλο κρουαζιερόπλοιο, ενώ η γρίπη, το E. coli και ο ιός της ανεμοβλογιάς έχουν επίσης προκαλέσει προβλήματα σε παρόμοια περιβάλλοντα.

Ίσως το πιο αξιομνημόνευτο περιστατικό ήταν το 2020, όταν το Diamond Princess μετατράπηκε σε εστία του Covid, με επιβάτες και πλήρωμα να τεθούν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες στα ανοικτά των ακτών της Ιαπωνίας και περισσότερους από 700 από τους 3.711 επιβαίνοντες να βγαίνουν τελικά θετικοί.

Τα κρουζιερόπλοια ως χώρος εύκολης μόλυνσης επιβατών από ιούς και βακτήρια

Κατά κάποιον τρόπο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα κρουαζιερόπλοια μπορούν να γίνουν εστίες μόλυνσης: πολλά από αυτά είναι πλωτά τεράστια σκάφη όπου οι επιβαίνοντες αλληλεπιδρούν συχνά και σε στενή επαφή. Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι πολλοί από τους επιβάτες προέρχονται από διαφορετικές χώρες, έχουν ταξιδέψει σε διαφορετικούς προορισμούς και έχουν διαφορετικό βαθμό ανοσίας στις ασθένειες.

Επιπλέον, το πλοίο κινείται. «Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άτομα που ενδεχομένως έρχονται σε επαφή με παθογόνους παράγοντες που δεν συναντούν στην καθημερινότητά τους», λέει η Δρ Σάρλοτ Χάμερ, επιδημιολόγος λοιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Αν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των επιβατών αποτελείται συνήθως από ηλικιωμένους, οι οποίοι ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι σε ορισμένες ασθένειες, τότε το σκηνικό φαίνεται έτοιμο για μια πιθανή καταστροφή.

Ο Ντέιβιντ Χέιμαν, καθηγητής επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων στη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, αναφέρει: «Το αν θα ξεσπάσουν ή όχι [επιδημίες] σε ένα πλοίο εξαρτάται από το ποιοι επιβιβάζονται, αν υπάρχουν μολυσμένα άτομα κατά την επιβίβασή τους και από ποιον παθογόνο οργανισμό μπορεί να έχουν μολυνθεί».

Όπως επισημαίνει ο Χέιμαν, οι λοιμώξεις μπορούν να μεταδοθούν με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η αναπνευστική μετάδοση μεταξύ ατόμων, είτε μέσω μικροσκοπικών σωματιδίων που παραμένουν στον αέρα και μπορούν να εισπνευστούν, είτε μέσω σταγονιδίων που μπορούν είτε να πέσουν απευθείας πάνω στα άτομα είτε να μολύνουν επιφάνειες. Ο Covid και η γρίπη συγκαταλέγονται στις ασθένειες που μεταδίδονται με αυτόν τον τρόπο.

Ο ρόλος του φαγητού

Ενώ πολλά πλοία έχουν καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσουν τον εξαερισμό τους προκειμένου να ενισχύσουν την ποιότητα του αέρα, η Χάμερ σημειώνει ότι υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορεί να γίνει. «Δεν θα έχετε ψηλά ταβάνια σε ένα πλοίο. Δεν θα έχετε τη ροή αέρα που προσφέρουν δύο ανοιχτά παράθυρα, απλώς και μόνο επειδή οι περισσότερες καμπίνες δεν έχουν παράθυρα», λέει. «Έτσι, από την άποψη της καθαρά τεχνικής κατασκευής ενός πλοίου, υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορείτε να κάνετε».

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούν να μεταδοθούν ασθένειες είναι μέσω μολυσμένων τροφίμων, όπως συμβαίνει συχνά στις επιδημίες από E. coli και νοροϊό. Η Χάμερ επισημαίνει ότι ένα βασικό πρόβλημα στα κρουαζιερόπλοια είναι ότι, ενώ οι κουζίνες τους διαθέτουν υψηλά επίπεδα υγιεινής, αποτελούν ταυτόχρονα ένα σημείο ευάλωτο. «Και πάλι, αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο το βασικό τεχνικό πρόβλημα. Δεν μπορείς να έχεις Χ αριθμό εφεδρικών κουζινών σε ένα πλοίο, επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος».

Ο Δρ Βίκραμ Νιράντζαν, επίκουρος καθηγητής δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Limerick, αναφέρει ότι τα μπουφέ είναι ένα πιθανό σημείο εξάπλωσης, κυρίως επειδή όλοι χρησιμοποιούν τα ίδια σκεύη σερβιρίσματος. Και υπάρχουν και άλλες επιφάνειες που αγγίζονται συχνά. «Τα πλοία δεν είναι βρώμικα, είναι απλώς αποτελεσματικοί χώροι ανάμειξης», λέει.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα μετάδοσης μέσω των συστημάτων ύδρευσης. Στα κρουαζιερόπλοια έχουν σημειωθεί στο παρελθόν κρούσματα της νόσου των λεγεωνάριων. «Αυτό είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί», λέει ο Χέιμαν. «Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αποδείξεις ότι ο μικροοργανισμός βρίσκεται στο νερό, και το πλοίο μπορεί να μην διαθέτει τα μέσα για να το κάνει αυτό».

Οι προκλήσεις στην ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών στις κρουαζιέρες

Μόλις ξεσπάσει μια επιδημία, τα κρουαζιερόπλοια αντιμετωπίζουν προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά τη διάγνωση. Ο χανταϊός, για παράδειγμα, είναι σπάνιος και μόνο ένας στελεχός του είναι γνωστό ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ως αποτέλεσμα, η ιατρική ομάδα επί του σκάφους – η οποία μερικές φορές περιλαμβάνει μόνο έναν γιατρό – ενδέχεται να μην συνειδητοποιήσει αμέσως τι αντιμετωπίζει. «Θα άρχιζες να υποψιάζεσαι αν το είχαν πολλοί άνθρωποι. Αλλά αν έβλεπες μόνο μία περίπτωση λοίμωξης από τον χανταϊό, θα έμοιαζε με οποιαδήποτε άλλη ιογενή λοίμωξη», λέει ο Χέιμαν.

Όπως σημειώνει η Χάμερ, τα πλοία δεν διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ή ολόκληρο φάσμα νοσοκομειακού εξοπλισμού. «Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις εξετάσεις, ειδικά για κάτι που είναι λίγο πιο σπάνιο», λέει. «Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον ιατρικό χώρο και το ιατρικό προσωπικό».

Ο Νιράντζαν λέει ότι, ενώ τα κρουαζιερόπλοια διαθέτουν συχνά χώρο απομόνωσης, δεν είναι προετοιμασμένα για μαζικές επιδημίες. Λέει ότι μια επιλογή θα μπορούσε να είναι η ύπαρξη πτυσσόμενων καμπινών απομόνωσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Χέιμαν αναφέρει ότι μια άλλη αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει είναι τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια να διασφαλίσουν ότι οι γιατροί τους είναι καλύτερα καταρτισμένοι για τέτοιου είδους καταστάσεις. «Ελπίζουμε ότι αυτοί οι γιατροί θα αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες στην επιδημιολογία και στην αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων, ώστε όταν συμβεί μια επιδημική έξαρση σε ένα πλοίο, να μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη μετάδοση».

Οι επιβάτες μπορούν να λάβουν προφυλάξεις. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγίες στις οποίες τονίζουν ότι δεν πρέπει να επιβιβάζονται στο πλοίο εάν δεν αισθάνονται καλά, να πλένουν τακτικά τα χέρια τους όταν βρίσκονται στο πλοίο, να εμβολιάζονται, να έχουν εμβόλια ή φάρμακα ειδικά για τον προορισμό τους και να ενημερώνουν το ιατρικό κέντρο του πλοίου εάν αρρωστήσουν. Αναφέρουν επίσης τη σημασία της ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ο Νιράντζαν προσθέτει ότι θα ήταν καλό να έχουν μαζί τους μάσκες προσώπου.

Η Χάμερ τόνισε ότι πολλοί από τους παράγοντες που θέτουν τα κρουαζιερόπλοια σε κίνδυνο εκδήλωσης κρουσμάτων δεν είναι απαραίτητα εύκολο να αλλάξουν. «Ή μάλλον, αν τους αλλάξετε, το κρουαζιερόπλοιο δεν είναι πλέον κρουαζιερόπλοιο», λέει. «Μπορείτε να το κάνετε να μην κινείται πια – αλλά αυτό κατά κάποιον τρόπο αναιρεί το νόημα».

Με πληροφορίες από Guardian

