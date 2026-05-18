ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κροατία: Πελάτης σκότωσε 19χρονο ντελιβερά αφού του παρέδωσε πίτσα - «Μην τον πλησιάζετε»

Ο 50χρονος δράστης είχε ήδη καταδικαστεί για τη δολοφονία 22χρονης το 1994 και για «άλλη σκληρή δολοφονία« το 2000

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΟΑΤΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 19ΧΡΟΝΟ ΝΤΕΛΙΒΕΡΑ Facebook Twitter
Ο δράστης της δολοφονίας στην Κροατία
0

Θύμα δολοφονίας έπεσε ένας 19χρονος ντελιβεράς στην Κροατία από 50χρονο πελάτη.

Ο 19χρονος δολοφονήθηκε στο Ντρνις το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 11:00 μ.μ.. Ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και ο δράστης αναζητείται από εκείνη την ώρα, ανέφερε η αστυνομία του Σίμπενικ-Κνιν.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν όλες οι λεπτομέρειες και οι συνθήκες της δολοφονίας.

Οι πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως το 19χρονο θύμα ήταν απόφοιτος του λυκείου της περιοχής και παρέδωσε πίτσα στον 50χρονο το Σάββατο το βράδυ.

Κροατία: Ποιος είναι ο δράστης της δολοφονίας του 19χρονου

Η αστυνομία μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφία του υπόπτου για τη δολοφονία στο Ντρνις, τονίζοντας: «Μην τον πλησιάσετε», προτρέποντας τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν εάν τον συναντήσουν, επειδή είναι ένα επικίνδυνο και πιθανώς ένοπλο άτομο.

«Προειδοποιούμε τους πολίτες, εάν συναντήσουν τον Κρίστιαν Άλεξιτς, να μην τον πλησιάσουν, επειδή είναι επικίνδυνο άτομο και πιθανώς είναι οπλισμένος με πυροβόλο όπλο. Σε αυτή την περίπτωση, καλυφθείτε και καλέστε αμέσως το 192», δήλωσε η αστυνομία.

Ο δράστης της δολοφονίας, Κρίστιαν Άλεξιτς, ήταν γνωστός στην αστυνομία.

Εις βάρος του 50χρονου, είχε γίνει καταγγελία στην εισαγγελία το 2023 για το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατοχής, κατασκευής και απόκτησης όπλων και εκρηκτικών.

Επίσης, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο 50χρονος είχε ήδη καταδικαστεί για τη δολοφονία της 22χρονης Marijana Sučević από το Prgomet, την οποία διέπραξε στις 27 Μαΐου 1994, και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης «για σκληρή και ύπουλη δολοφονία».

Με πληροφορίες από portal.hr

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΛΩΣΗ

Διεθνή / Ο Τραμπ έχασε την προθεσμία για τη δημοσιοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών αξίας εκατομμυρίων δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τις συναλλαγές που σχετίζονται με μετοχές, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 δολάρια, εντός 45 ημερών
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / CNN: Το Ιράν αναζητά νέο «όπλο ισχύος» στα βάθη των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν επιχειρεί να μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε νέο πεδίο γεωπολιτικής πίεσης, βάζοντας στο στόχαστρο τα υποθαλάσσια καλώδια που στηρίζουν το παγκόσμιο διαδίκτυο και τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Δεν υπάρχουν πραγματικές παραχωρήσεις» στην απάντηση των ΗΠΑ, λέει το Ιράν

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για αδιάλλακτη στάση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας παράλληλα για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας επίθεσης κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 