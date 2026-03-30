Οι ΗΠΑ εξετάζουν την κατάληψη της νήσου Χαργκ - Στο επίκεντρο η οικονομική «αρτηρία» του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανές νέες αμερικανικές ενέργειες κατά του νησιού Χαργκ, κοντά στις ακτές του Ιράν, που φιλοξενεί ένα από τα πιο σημαντικά τερματικά εξαγωγής πετρελαίου της χώρας.

Το νησί θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ιρανική οικονομία και στρατηγικής σημασίας για την περιοχή, καθώς μέσω αυτού εξάγεται περίπου το 90% του ιρανικού αργού πετρελαίου.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει το νησί, τονίζοντας ότι μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε παραμονή αμερικανικών δυνάμεων στο Χαργκ για κάποιο διάστημα.





Η στρατηγική σημασία του νησιού για το Ιράν

Το νησί Χαργκ είναι μόλις 24 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα και αποτελεί κρίσιμο σημείο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, αφού οι αγωγοί φέρνουν το αργό από την ενδοχώρα στις εγκαταστάσεις φόρτωσης των δεξαμενοπλοίων.

Η κατάληψή του θα μπορούσε όχι μόνο να διακόψει σημαντικά τις εξαγωγές του Ιράν, αλλά και να λειτουργήσει ως βάση για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της ηπειρωτικής χώρας.

Υπάρχει έντονη φημολογία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν είτε απόβαση είτε αποκλεισμό του νησιού για να πιέσουν το Ιράν να κρατήσει ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο σημαντικά θαλάσσια περάσματα στον κόσμο και ζωτικής σημασίας για τη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News, το Πεντάγωνο έχει ήδη κάνει λεπτομερείς προετοιμασίες για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ενώ το US Central Command ανακοίνωσε πρόσφατα την άφιξη 3.500 επιπλέον πεζοναυτών και ναυτών στην περιοχή, ως μέρος μονάδας που ηγείται το πολεμικό πλοίο USS Tripoli.

Παρά τις στρατιωτικές προετοιμασίες, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν έχουν σχολιάσει συγκεκριμένα σχέδια ή αναπτύξεις δυνάμεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες

Μια αμερικανική επίθεση ή κατάληψη των εγκαταστάσεων πετρελαίου στο Χαργκ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην ιρανική οικονομία, να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως και να κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι εγκαταστάσεις του νησιού εξυπηρετούν μεγάλα δεξαμενόπλοια, που φορτώνουν αργό και το μεταφέρουν κυρίως στην Κίνα, τον κύριο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατάληψη του Χαργκ θα λειτουργούσε ως μοχλός πίεσης στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα ήταν επικίνδυνη και τεχνικά απαιτητική, καθώς απαιτεί χερσαία δύναμη ή επιχείρηση αεροκίνητων δυνάμεων.

Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να πλήξουν τις εγκαταστάσεις πετρελαίου μέσα σε πέντε λεπτά, αν το αποφασίσουν, αλλά μέχρι στιγμής απέφυγε να καταστρέψει την υποδομή, για να μην προκαλέσει μακροχρόνια οικονομική ζημιά στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, ειδικοί ασφαλείας εκτιμούν ότι η κατάληψη του νησιού Χαργκ θα αποτελούσε στρατηγικό πλήγμα για το Ιράν, αλλά και υψηλό ρίσκο για την περιοχή και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Με πληροφορίες από BBC