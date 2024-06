Οι Χούτι χτύπησαν φορτηγό πλοίο - Καίγεται ακυβέρνητο στον Κόλπο του Άντεν

Φορτηγό το οποίο πλέει ακυβέρνητο και φλεγόμενο στον Κόλπο του Άντεν αφού χτυπήθηκε από πυραύλους τους οποίους εξαπέλυσαν από το έδαφος της Υεμένης οι αντάρτες Χούτι εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πλήρωμα του Verbena, σκάφους υπό σημαία Παλάου, ουκρανικής ιδιοκτησίας, που διαχειριζόταν πολωνική ναυτιλιακή εταιρεία, επιβίβασε παραπλέον εμπορικό πλοίο, το Anna Meta, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Update on M/V Verbena



On June 13, Iranian-backed Houthis struck M/V Verbena, a Palauan-flagged, Ukrainian-owned, Polish-operated bulk cargo carrier in two separate missile attacks. Today, at approximately 1:45 p.m. (Sanna time), the crew issued a distress call indicating they… pic.twitter.com/oQUdYTtHIO