Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία προμηθεύει το Ιράν με drones

Οι υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρώπη πιστεύουν ότι η Ρωσία βρίσκεται στα τελικά στάδια της προετοιμασίας για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στο Ιράν, προς χρήση στον πόλεμο του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με έναν ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Η Ρωσία ήδη μοιράζεται πληροφορίες με την Τεχεράνη για να τη βοηθήσει να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, ανέφερε ο αξιωματούχος, αλλά η επικείμενη παράδοση drones φορτωμένων με εκρηκτικά θα αποτελέσει την πρώτη απόδειξη θανατηφόρας υποστήριξης από την έναρξη του πολέμου.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την κλίμακα των παραδόσεων, αλλά επιβεβαίωσε ένα άρθρο της Financial Times που ανέφερε ότι «δυτικές αναφορές πληροφοριών» διαπίστωσαν ότι η Ρωσία ήταν κοντά στην ολοκλήρωση μιας σταδιακής αποστολής drones, φαρμάκων και τροφίμων στο Ιράν.

Ιρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι άρχισαν να συζητούν κρυφά τις παραδόσεις drones λίγες μέρες μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη στα τέλη Φεβρουαρίου, ανέφερε η ιστοσελίδα ειδήσεων, επικαλούμενη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες. Ανέφερε επίσης ότι οι παραδόσεις drone θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Οι σχέσεις με το Ιράν

Απαντώντας στον ισχυρισμό ότι η Μόσχα στέλνει drones στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ φέρεται να δήλωσε: «Κυκλοφορούν πολλές ψευδείς ειδήσεις αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα είναι αλήθεια: συνεχίζουμε τον διάλογό μας με την ιρανική ηγεσία».

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν πέρυσι συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας και η Μόσχα έχει στείλει πάνω από 13 τόνους φαρμάκων στο Ιράν μέσω του Αζερμπαϊτζάν.

Η αυξανόμενη εμπλοκή της Μόσχας θα μπορούσε να διευρύνει και να κλιμακώσει έναν ατέρμονο πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο οποίος έχει επικριθεί – μεταξύ άλλων και από συμμάχους της Ουάσινγκτον – ως παράνομος, με ασαφείς στόχους και με αποτέλεσμα το γεωπολιτικό και οικονομικό χάος.

Θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει την οργή άλλων χωρών της περιοχής. Η απάντηση της Τεχεράνης στις επιθέσεις ήταν η εκτόξευση χιλιάδων σχετικά φθηνών επιθετικών drones σε ολόκληρο τον Κόλπο, τα οποία χτύπησαν στόχους σε πολλές χώρες, όπως το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι στοχεύει αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Η Ρωσία κατασκευάζει παρόμοια drones, τα οποία βασίζονται στα ιρανικά σχέδια Shahed, για χρήση στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη κατηγορεί τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών χρησιμοποίησαν τη συνάντηση της G7 στη Γαλλία την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για να επιμείνουν στο επιχείρημα ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν να στοχεύει τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βαντεφούλ, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βοηθά το Ιράν να εντοπίσει πιθανούς στόχους επίθεσης, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ελπίζει να χρησιμοποιήσει τον πόλεμο στο Ιράν ως αντιπερισπασμό από την επίθεσή του στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν ελπίζει κυνικά ότι η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα αποσπάσει την προσοχή μας από τα εγκλήματά του στην Ουκρανία», δήλωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Αυτός ο υπολογισμός δεν πρέπει να πετύχει. Βλέπουμε πολύ καθαρά πόσο στενά συνδέονται οι δύο συγκρούσεις. Η Ρωσία προφανώς υποστηρίζει το Ιράν με πληροφορίες σχετικά με πιθανούς στόχους».

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχη για τους δεσμούς μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, οι οποίοι είναι μακροχρόνιοι όσον αφορά τις κοινές δυνατότητες», συμπεριλαμβανομένων των drones.

Με πληροφορίες από Guardian και Reuters