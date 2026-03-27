Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόλις του 1/3 των πυραύλων του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, καθώς ο πόλεμος με την Τεχεράνη πλησιάζει τον έναν μήνα, σύμφωνα με πέντε πηγές με γνώση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η κατάσταση ενός ακόμη τρίτου του οπλοστασίου παραμένει ασαφής, ωστόσο εκτιμάται ότι έχει υποστεί ζημιές, έχει καταστραφεί ή έχει θαφτεί σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια. Οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών.

Ανάλογη εικόνα φαίνεται να υπάρχει και για τις δυνατότητες των ιρανικών drones, με ένα μέρος τους να έχει καταστραφεί, αλλά σημαντικό ποσοστό να παραμένει ενεργό.

Ιράν: Η αντίθεση με τις δηλώσεις Τραμπ

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα δήλωσε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ιράν έχει «πολύ λίγους πυραύλους απομείνει». Ο ίδιος πάντως αναγνώρισε τον κίνδυνο που εξακολουθούν να αποτελούν οι εναπομείναντες πύραυλοι και drones, ειδικά σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την προστασία των θαλάσσιων οδών στον Περσικό Κόλπο.

«Ακόμη και το 1% είναι απαράδεκτο, αν μιλάμε για έναν πύραυλο που μπορεί να πλήξει ένα πλοίο αξίας δισεκατομμυρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα από τα βασικά προβλήματα για τις αμερικανικές υπηρεσίες είναι ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το συνολικό μέγεθος του ιρανικού οπλοστασίου πριν την έναρξη του πολέμου. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πυραύλους σύμφωνα με το Ισραήλ έως και 6.000 κατά άλλους αναλυτές.

Η εκτεταμένη χρήση υπόγειων εγκαταστάσεων και σηράγγων δυσκολεύει σημαντικά την αποτίμηση των ζημιών.

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις

Παρά τις αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν εξακολουθεί να πλήττει στόχους στην περιοχή. Μόνο την Πέμπτη εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους και 11 drones προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Επιπλέον, φέρεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, στοχεύοντας τη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η ειδικός για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις Νικόλ Γκραγιέφσκι εκτιμά ότι οι ΗΠΑ ίσως υπερεκτίμησαν τον αντίκτυπο των επιθέσεων. Όπως σημειώνει, το γεγονός ότι το Ιράν συνεχίζει να επιχειρεί από εγκαταστάσεις που έχουν δεχθεί πλήγματα δείχνει ότι διατηρεί σημαντικό μέρος των δυνατοτήτων του, πιθανόν περίπου το 30%.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση US Central Command υποστηρίζει ότι η επιχείρηση, γνωστή ως «Επική Οργή», εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο ή ακόμη και ταχύτερα.

Μέχρι στιγμής, έχουν πληγεί πάνω από 10.000 στρατιωτικοί στόχοι, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχει καταστραφεί το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού. Ωστόσο, το Πεντάγωνο αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το ποσοστό καταστροφής του πυραυλικού και μη επανδρωμένου οπλοστασίου της Τεχεράνης.

Ιράν: «Ίσως δεν μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό»

Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια η πραγματική ισχύς του Ιράν.

«Δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ έναν ακριβή αριθμό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η εκτεταμένη χρήση υπόγειων δικτύων θυμίζει τις τακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συγκρούσεις.

Παρά τις δυσκολίες, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται «μεθοδικά και αποφασιστικά», χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από Reuters