Ιράν: «Η κόρη μου είναι κάτω από τα χαλάσματα» - Υπό διαρκή απειλή η ζωή των κατοίκων στην Τεχεράνη

Η πρωτεύουσα του Ιράν ζει στιγμές τρόμου καθώς συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις πλήττουν την πόλη, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και κατεστραμμένα σπίτια.

Για πολλούς Ιρανούς, η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε μια συνεχή μάχη για επιβίωση. Μητέρες κλαίνε πάνω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους, ψάχνοντας για τα παιδιά τους, ενώ οι οικογένειες παραμένουν σε αβεβαιότητα για το αν θα ξαναβρούν τους αγαπημένους τους ζωντανούς.

Μία μητέρα στην Τεχεράνη, μιλώντας στο BBC, είχε αναφέρει πως «η κόρη μου είναι κάτω από τα χαλάσματα, φοβάται το σκοτάδι».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για μέρες περίμενε τους διασώστες να φτάσουν στο διαλυμένο κτίριο όπου ζούσαν η ίδια, ο σύζυγός της και η κόρη της. Δυστυχώς, μετά την επίθεση, και οι δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές, ενώ ο πατέρας επέζησε.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, οι στρατιωτικές επιθέσεις έχουν πλήξει όχι μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και πολυσύχναστες γειτονιές της Τεχεράνης.

Εκατοντάδες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι.

Οι βόμβες, πολλές από τις οποίες είναι βαριάς ισχύος, έχουν προκαλέσει καταστροφές σε κτίρια ακόμη και 65 μέτρα μακριά από τους στόχους, επιδεινώνοντας το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η καθημερινότητα υπό διαρκή απειλή στο Ιράν

Στην περιοχή Resalat, η έκρηξη ενός μόνο αεροπορικού πλήγματος ισοπέδωσε πολυκατοικίες, αφήνοντας μεταξύ 40 και 50 νεκρούς και αναγκάζοντας τους επιζώντες να εγκατασταθούν προσωρινά σε ξενοδοχείο.

Οι κάτοικοι περιγράφουν στιγμές τρόμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μας χτύπησαν τρεις φορές, προσπάθησα να σηκωθώ, αλλά τα συντρίμμια έπεσαν στο κεφάλι μου».

Η πλειονότητα των επιθέσεων είχε ως στόχο κτίρια συνδεδεμένα με το ιρανικό καθεστώς, όπως εγκαταστάσεις της Basij και κτίρια των Φρουρών της Επανάστασης. Ωστόσο, η ανάλυση από δορυφορικές εικόνες και αποσπάσματα βίντεο δείχνει ότι οι βλάβες επεκτάθηκαν σε γειτονικά σπίτια και πολυκατοικίες, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες οικογένειες. Οι ειδικοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η χρήση βαρέων βομβών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλη και ενδεχομένως παράνομη, λόγω του δυσανάλογου κινδύνου για τους αμάχους. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.400 θύματα αμάχων, εκ των οποίων πάνω από 200 είναι παιδιά.

Οι κάτοικοι περιγράφουν μια πόλη που ζει σε συνεχή φόβο: δεν υπάρχουν σειρήνες, προειδοποιήσεις ή σαφείς οδηγίες για καταφύγια. Οι περισσότεροι νιώθουν εκτεθειμένοι και ανήμποροι, αβέβαιοι για το πότε ή πού θα χτυπήσει η επόμενη έκρηξη. Παράλληλα, η έλλειψη πληροφόρησης και η διακοπή του διαδικτύου εντείνουν την αίσθηση ανασφάλειας.

Η πίεση για τους κατοίκους της Τεχεράνης δεν μετριέται μόνο σε απώλειες υλικών αγαθών, αλλά σε σπίτια που έχουν καταστραφεί, οικογένειες που έχουν διαλυθεί και μια γενικευμένη αίσθηση ότι κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές.

Με πληροφορίες από BBC