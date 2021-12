Οι εκδότες της κυριακάτικης Mail συμφώνησαν να αποδώσουν «αποζημίωση» στη Μέγκαν Μαρκλ, τρία χρόνια μετά την έναρξη νομικής μάχης για λόγους ιδιωτικότητας που ξεκίνησε με αφορμή ιδιόχειρη επιστολή στον πατέρα της.



Την Κυριακή, η εφημερίδα εξέδωσε ανακοίνωση που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σημερινού πρωτοσέλιδού της, αναρτώντας της και στη online έκδοσή της.



Η Μέγκαν Μαρκλ είχε μηνύσει την Associated Newspapers -όμιλος που έχει στην κατοχή του, μεταξύ άλλων, Daily Mail, MailOnline, The Mail on Sunday, Metro, Metro.co.uk- για πέντε άρθρα που αναπαρήγαγαν αποσπάσματα από «προσωπική και ιδιωτική» της επιστολή στον Τόμας Μαρκλ, τον Αύγουστο του 2018. Νωρίτερα εντός 2021 κέρδισε τη νομική μάχη κατά της Mail για παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής.



«Ήταν μια νίκη, όχι μόνο για μένα, αλλά για όποιον ένιωσε κάποια στιγμή φοβισμένος να υπερασπιστεί αυτό που είναι σωστό» είχε αναφέρει τότε η ίδια μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης.

Με πληροφορίες από Guardian