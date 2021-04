Οι διάσημοι ταξιδεύουν ελεύθερα εν μέσω πανδημίας και ο κόσμος έχει εξοργιστεί

Ξεκίνησε με τον Ζακ Έφρον. Μετά ήρθαν οι Μαρκ Γουόλμπεργκ, Ματ Ντέιμον και δεκάδες ακόμη διάσημοι ακολούθησαν- όλοι τους εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην Αυστραλία.

Πιο πρόσφατα και η Τζούλια Ρόμπερτς που πρόκειται να γυρίσει εκεί μια ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ αργότερα φέτος, με τίτλο «Ticket to Paradise».

Επειδή εν μέσω πανδημίας, φαίνεται πως το μισό Χόλιγουντ έχει πάει αεροπορικώς στην Αυστραλία, την οποία αντιλαμβάνεται ως Covid-free «παράδεισο».

Η ζωή είναι ωραία σε μια χώρα που έχει περιορίσει κατά πολύ τον κορωνοϊό- ο κόσμος απολαμβάνει παραλίες, μπαρ και νυχτερινά κλαμπ.

Οι περισσότερες αφίξεις διασήμων είναι για δουλειά. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προσελκύει κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η επόμενη ταινία Thor με δέλεαρ φορολογικές ευκαιρίες, κάτι που οδήγησε σε μια κοσμοσυρροή σελέμπριτι, ειδικά στο Σίδνεϊ.

Φωτογραφίες στα περιοδικά δείχνουν τον Ίντρις Έλμπα σε μια συναυλία, τη Νάταλι Πόρτμαν να αγοράζει λαχανικά στο Μπόντι, τον Κρις Πρατ σε πάρτι ξενοδοχείου και τον Ζακ Έφρον σε ένα εστιατόριο στην Chinatown.

Το «βιβλίο επισκεπτών» περιλαμβάνει επίσης την Awkwafina, τον Εντ Σίραν, την Τζέιν Σέιμουρ, τη Μελίσα Μακάρθι, τη Ρίτα Όρα, την Τίλντα Σουίντον, τον Τομ Χανκς και δεκάδες άλλους, ενώ υπάρχουν επίσης οι Αυστραλοί σταρ που επέστρεψαν σπίτι τους- Νικόλ Κίντμαν, Κιθ Έρμπαν, Κάιλι και Ντάνι Μινόγκ, Ίσλα Φίσερ με τον Βρετανό σύζυγό της, Σάσα Μπάρον Κοέν.

Ωστόσο δεν χαίρονται όλοι με αυτό. Ένα χρόνο από τότε που η Αυστραλία έκλεισε τα σύνορά της, υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον 40.000 Αυστραλοί «εγκλωβισμένοι» μακριά από την πατρίδα τους. Πολλοί από αυτούς λένε πως αντιμετωπίζουν μόνο εμπόδια στην επιστροφή τους, ενώ κάποιο κατέθεσαν καταγγελία στο τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι περιορισμοί στα σύνορα της Αυστραλίας έχουν σταθεί εμπόδιο σε πολλούς ντόπιους που θέλουν να επιστρέψουν σπίτι τους. Η κυβέρνηση επέβαλε πέρυσι περιορισμούς στις διεθνείς αφίξεις, με στόχο να σταματήσει την περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας.

Αυτό σημαίνει πως οι πτήσεις προς Αυστραλία, σε πολλές περιπτώσεις, μεταφέρουν μόλις 40 επιβάτες, ενώ το κόστος είναι δυσθεώρητο- ενδεικτικά μια πτήση από τη Βρετανία κοστίζει από 1.700 δολάρια και πάνω ενώ είναι επίσης υποχρεωτική η καραντίνα σε ξενοδοχείο κατά την άφιξη με κόστος εδώ 3.000 δολάρια Αυστραλίας ανά άτομο.

Σε ομάδες στο Facebook, αποκλεισμένοι στο εξωτερικό Αυστραλοί ανταλλάζουν διάφορες συμβουλές μέχρι να επιστρέψουν σπίτι τους, όπως να μην βάζουν ποτέ το κινητό στο αθόρυβο ώστε να μην χάσουν κάποια ειδοποίηση για έκτακτη πτήση.

Εκατοντάδες άνθρωποι απευθύνουν έκκληση για βοήθεια, θέλοντας απεγνωσμένα να γυρίσουν πίσω για να φροντίσουν άρρωστους ή ετοιμοθάνατους συγγενείς τους, επειδή έχασαν την δουλειά ή το σπίτι τους ή επειδή ο πόνος του να βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους έχει γίνει αβάσταχτος.

Την ίδια στιγμή, εξαπολύουν δριμύ κατηγορώ προς την κυβέρνηση που έχει «δυο μέτρα και δυο σταθμά» για τους διάσημους, υιοθετώντας πιο ευέλικτες πολιτικές, όπως όταν παρά την απαγόρευση στις πτήσεις, επέτρεψε σε πάνω από 1.700 παίκτες τένις, προσωπικό και άλλους να έρθουν από τη Βρετανία για τις ανάγκες του Australian Open.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί επίσης η καραντίνα σε ξενοδοχείο, που υποτίθεται πως είναι υποχρεωτική για όλους, αλλά για πολλούς σταρ έγινε μια μικρή εξαίρεση.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Εντ Σίραν έκαναν καραντίνα σε ένα πολυτελές ράντσο, έξω από το Σίδνεϊ, ενώ ο Ματ Ντέιμον, η Νικόλ Κίντμαν και η Ντάνι Μινόγκ επίσης έκαναν ιδιωτική καραντίνα.

«Οι διάσημοι είναι στις ιδιωτικές επαύλεις τους», λέει ο Άντριου Χόρνερι, δημοσιογράφος της Sydney Morning Herald. Είναι πολύ διαφορετικό σενάριο από το να βρίσκεσαι στριμωγμένος σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που βλέπει τον αυτοκινητόδρομο», προσθέτει.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Άλαν Σούγκαρ, μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, ταξίδεψε πέρυσι με πτήση Α' Θέσης για να γυρίσει μια τηλεοπτική εκπομπή, γράφοντας τότε στο Twitter. «Ήταν μια άριστη εμπειρία, έγραψε τότε στο Twitter, έχοντας ταξιδέψει μόνο με ιδιωτικό τζετ στο παρελθόν. Την ίδια εβδομάδα, υπήρχαν αναφορές για Αυστραλούς να έχουν κατασκηνώσει έξω από το αεροδρόμιο Χίθροου μετά την ακύρωση των πτήσεών τους.

