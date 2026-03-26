Οι Βρυξέλλες ξεκινούν έρευνα για το Snapchat εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια των παιδιών

Οι Βρυξέλλες ξεκίνησαν έρευνα κατά της Snapchat λόγω ανησυχιών ότι η εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης εκθέτει τα παιδιά σε προσέλκυση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και άλλες εγκληματικές πράξεις.

Σε ξεχωριστή απόφαση που εκδόθηκε την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι τέσσερις πορνογραφικοί ιστότοποι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την πρόσβαση ανηλίκων σε περιεχόμενο για ενηλίκους.

Οι έρευνες σε πέντε εταιρείες τεχνολογίας διεξήχθησαν στο πλαίσιο του νόμου της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ο οποίος έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από τον Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη ισχύος του πριν από δύο χρόνια. Με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής κοινωνίας από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων στο διαδίκτυο, ο DSA περιλαμβάνει διατάξεις για την ασφάλεια των παιδιών με σκοπό την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού, της έκθεσης σε περιεχόμενο για ενηλίκους και των παράνομων προϊόντων.

Οι ανακοινώσεις αυτές ήρθαν μετά από μια ιστορική απόφαση δικαστηρίου του Λος Άντζελες, η οποία έκρινε ότι δύο «γίγαντες» των κοινωνικών δικτύων, η Meta και το YouTube, είχαν δημιουργήσει σκόπιμα εθιστικά προϊόντα που έβλαψαν έναν νεαρό χρήστη. Η ΕΕ εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας και να απαγορεύσει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Έρευνα κατά του Snapchat

Ανοίγοντας την πρώτη της υπόθεση κατά του Snapchat, η Επιτροπή δήλωσε ότι υποψιάζεται ότι η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων επιτρέπει την κατάχρηση των υπηρεσιών της από ενηλίκους, οι οποίοι προσποιούνται ότι είναι ανήλικοι για να παρασύρουν παιδιά σε σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι ρυθμιστικές αρχές φοβούνται επίσης ότι η εφαρμογή αποτελεί πηγή πληροφοριών για ναρκωτικά και προϊόντα με περιορισμό ηλικίας, όπως το αλκοόλ και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Το Snapchat αναφέρει 94,7 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην ΕΕ και είναι εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ εφήβων και νέων.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ίδιου του Snapchat, οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ πιστεύουν ότι η εταιρεία δεν διασφαλίζει την τήρηση αυτού του ορίου ηλικίας. Πιστεύουν επίσης ότι οι χρήστες δεν λαμβάνουν επαρκή καθοδήγηση σχετικά με τις λειτουργίες απορρήτου και ασφάλειας, ενώ οι μηχανισμοί αναφοράς παράνομου περιεχομένου δεν είναι φιλικοί προς τον χρήστη.

Η τελευταία απόφαση σημαίνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ θα διεξαγάγουν λεπτομερή έρευνα και μπορούν να διατάξουν την εταιρεία να λάβει προληπτικά μέτρα για την προστασία των παιδιών, εν αναμονή οποιασδήποτε τελικής απόφασης.

Σε απάντηση, εκπρόσωπος του Snapchat δήλωσε ότι η ασφάλεια και η ευημερία των χρηστών του αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα. «Το Snapchat έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να επικοινωνούν με τους στενούς φίλους και την οικογένειά τους σε ένα θετικό και αξιόπιστο περιβάλλον, με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια να ενσωματώνονται από την αρχή — συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων μέτρων προστασίας για τους εφήβους», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Καθώς οι διαδικτυακοί κίνδυνοι εξελίσσονται, επανεξετάζουμε, ενισχύουμε και επενδύουμε συνεχώς σε αυτά τα μέτρα προστασίας».

Κατηγορίες και προς άλλους ιστοτόπους

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση την Πέμπτη, η επιτροπή κατηγόρησε τέσσερις πορνογραφικούς ιστότοπους, τους Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos, ότι δεν εμπόδισαν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους.

Μετά από έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τέσσερις ιστότοποι «δεν εντόπισαν και δεν αξιολόγησαν με τη δέουσα επιμέλεια τους κινδύνους που ενέχουν οι πλατφόρμες τους για τους ανηλίκους». Για να έχουν πρόσβαση στους ιστότοπους, τα παιδιά και οι νέοι μπορούσαν απλώς να κάνουν κλικ σε ένα κουμπί δηλώνοντας ότι είναι άνω των 18 ετών, ένα σύστημα αυτοδήλωσης που θεωρείται αναποτελεσματικό από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ.

Οι εταιρείες μπορούν πλέον να εξετάσουν τα πορίσματα, προτού ληφθεί οποιαδήποτε τελική απόφαση.

Θα μπορούσαν να θέσουν τέλος στην έρευνα εφαρμόζοντας μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας που θεωρούνται αποτελεσματικές από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ. Ωστόσο, εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, οι τέσσερις ιστοσελίδες ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Με πληροφορίες από Guardian