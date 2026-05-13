Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς ο προσωπάρχης του - «Ξέπλυνε» 9 εκατ. ευρώ

Ο πρώην επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, κατονομάστηκε ως ύποπτος σε μεγάλη έρευνα διαφθοράς που διεξάγεται από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO).

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δύο υπηρεσίες ανέφεραν ότι οι ερευνητές αποκάλυψαν οργανωμένη ομάδα που φέρεται να «ξέπλυνε» περίπου 9 εκατ. ευρώ (460 εκατ. γρίβνια) μεταξύ 2021 και 2025 μέσω επενδυτικού πρότζεκτ πολυτελών ακινήτων κοντά στο Κίεβο.

«Ένα από τα μέλη της ομάδας, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, ενημερώθηκε ότι θεωρείται ύποπτος», αναφέρεται στην ανακοίνωση για τον προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukrainian state anti-corruption watchdogs have officially charged Andriy Yermak, the former head of President Volodymyr Zelenskyy’s office, with corruption and money laundering.https://t.co/DBuk4zT9mq — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 11, 2026

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Αρνήθηκε να σχολιάσει ο Αντρίι Γέρμακ

Αν και οι αρχές δεν κατονόμασαν επίσημα τον Αντρίι Γέρμακ, ακολουθώντας τη συνήθη ουκρανική νομική πρακτική, ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ευρέως ότι πρόκειται για εκείνον. Οι NABU και SAPO ανακοίνωσαν επίσης ότι άλλοι έξι άνθρωποι ενημερώθηκαν την Τρίτη ότι θεωρούνται ύποπτοι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Γέρμακ αρνήθηκε να σχολιάσει αναλυτικά την υπόθεση, λέγοντας πως θα περιμένει την ολοκλήρωση της έρευνας. Την ίδια ώρα, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Dmytro Lytvyn, δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να αξιολογηθούν οι εν εξελίξει διαδικαστικές ενέργειες».

Η κίνηση αυτή δεν ισοδυναμεί ακόμη με επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Γέρμακ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του τον Νοέμβριο, επισημαίνει σχετικά το Euronews.

⚡️A court will not choose a preventive measure for Andriy Yermak today



The judge will first hear the prosecutor and review part of the case materials. The court has 72 hours to make a decision.



According to Yermak’s lawyer, the case consists of 16 volumes with 250 pages each —… https://t.co/3pkIAgJ1C6 pic.twitter.com/iVTVuAWJrW — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ποιος είναι ο Αντρίι Γέρμακ

Ο Γέρμακ, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποχώρησε από το αξίωμά του εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων που συνδέονταν με την υπόθεση διαφθοράς, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Ζελένσκι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Αν και ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εμπλέκεται προσωπικά στην υπόθεση, η έρευνα έχει δημιουργήσει σοβαρή πίεση στην κυβέρνησή του, καθώς αρκετά πρόσωπα του στενού του κύκλου έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών.

Οι NABU και SAPO υποστηρίζουν ότι περίπου 9 εκατ. ευρώ διοχετεύθηκαν επί σειρά ετών μέσω δικτύου offshore εταιρειών, συναλλαγών με μετρητά και πλαστών οικονομικών εγγράφων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα σχεδίαζε την κατασκευή τεσσάρων πολυτελών κατοικιών περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων η καθεμία, καθώς και ενός κοινόχρηστου συγκροτήματος ευεξίας με σπα και πισίνα. Το εκτιμώμενο κόστος κάθε κατοικίας ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2018 και αποτελεί μέρος ευρύτερης υπόθεσης διαφθοράς υψηλού επιπέδου, η οποία αποκαλύφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του Ζελένσκι κατηγορήθηκε ότι διαχειριζόταν κύκλωμα μιζών ύψους 100 εκατ. δολαρίων στην κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης έχουν επίσης απαγγελθεί κατηγορίες σε πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στενό συνεργάτη του Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από Euronews