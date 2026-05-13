ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τέλος στα σχέδια κατασκευής του Trump Tower στην Χρυσή Ακτή, καθώς η επωνυμία θεωρείται «τοξική για τους Αυστραλούς»

Τι αναφέρει η κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο

The LiFO team
The LiFO team
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ TRUMP TOWER ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία: altuspropertygroup.com.au
0

Το σχέδιο για την ανέγερση ενός Trump Tower αξίας 1,5 δισ. δολαρίων στην Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας ναυάγησε, με τον εμπλεκόμενο κατασκευαστή να αποδίδει την αποχώρηση στην αρνητική εικόνα που έχει αποκτήσει το brand στην Αυστραλία, χαρακτηρίζοντάς το «τοξικό».

Από την πλευρά του, η Trump Organization απορρίπτει τις αιτιάσεις και κάνει λόγο για αθέτηση συμφωνημένων όρων από τον τοπικό συνεργάτη.

Μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας του όπου έσφιγγε το χέρι του Έρικ Τραμπ τον Φεβρουάριο, ο Ντέιβιντ Γιάνγκ της Altus Property Group περιέγραψε με ενθουσιασμό το brand Trump ως συνώνυμο της πολυτέλειας και της ποιότητας, που θα τον βοηθούσε να κατασκευάσει τον ψηλότερο πύργο και το «καλύτερο» resort της χώρας.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Trump Organization και γιος του Αμερικανού προέδρου δημοσίευσε στο X εικόνα ενός προτεινόμενου έργου 1,5 δισ. δολαρίων, ενός λαμπερού ουρανοξύστη που θα έφερε το οικογενειακό τους όνομα να υψώνεται πάνω από την παραλιακή ζώνη. «Είμαι υπερήφανος να ανακοινώσω αυτό που σύντομα θα είναι το ψηλότερο κτίριο στην Αυστραλία», έγραψε ο Έρικ Τραμπ.

Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε αλληλοκατηγορίες.

Ο Γιάνγκ, μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn, διόρθωσε δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε το έργο, υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα «ο κατασκευαστής εγκατέλειψε το σχέδιο για έναν πύργο με το brand Trump».

Στην ανάρτησή του, ο Γιάνγκ ανέφερε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν είχε καταστήσει το εμπορικό σήμα «Trump» «τοξικό για τους Αυστραλούς», κάτι που χαρακτήρισε ως «εξαιρετικά άδικο» για ένα εμπορικό σήμα που «δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο». Αυτή η σύνδεση, όπως ισχυρίστηκε, οφειλόταν σε «καθαρό εντυπωσιασμό».

Από την πλευρά της, η Trump Organization απάντησε ότι, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό για την επένδυση στην Χρυσή Ακτή, ο συνεργάτης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις βασικές οικονομικές υποχρεώσεις της συμφωνίας, κάνοντας λόγο για «άδειες υποσχέσεις».

Ο Ντέιβιντ Γιάνγκ αρνήθηκε ότι η αποχώρηση οφείλεται σε οικονομικές αδυναμίες, υποστηρίζοντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις κατέστησαν αναγκαίο τον τερματισμό της συνεργασίας.

Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή της Χρυσής Ακτής ανέφερε ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμη επίσημη αίτηση για το έργο, ενώ ειδικοί στον τομέα του real estate σημείωσαν ότι τέτοιου είδους φιλόδοξα έργα συχνά δεν προχωρούν λόγω χρηματοδοτικών και ρυθμιστικών δυσκολιών.

Σύμφωνα με ακαδημαϊκές εκτιμήσεις, η ιστορία της περιοχής είναι γεμάτη από μεγαλόπνοα σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι, παρά τις εντυπωσιακές μακέτες, η εξασφάλιση χρηματοδότησης παραμένει το καθοριστικό εμπόδιο για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Διεθνή / Η οικογένεια Τραμπ χτίζει νέο Trump Plaza στη Σαουδική Αραβία αξίας $1 δισ. δολαρίων

Η οικογένεια Τραμπ επεκτείνει την παρουσία της στον Κόλπο με νέο Trump Plaza αξίας $1 δισ. στην Τζέντα, που περιλαμβάνει πολυτελή διαμερίσματα, γραφεία και πάρκο εμπνευσμένο από το Central Park
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ

Διεθνή / Βαλτιμόρη: Διώξεις στην εταιρεία του πλοίου για την κατάρρευση της γέφυρας

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες από τους ερευνητές και δεν ενημέρωσε επαρκώς την αμερικανική ακτοφυλακή για τεχνικά προβλήματα και κινδύνους ασφαλείας στο πλοίο
THE LIFO TEAM
ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης του είναι άφαντος, τη στιγμή που οι διαπραγματευτές τον χρειάζονται περισσότερο

Η απουσία του σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ επηρεάζει τις εσωτερικές ισορροπίες στην Τεχεράνη, καθώς η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη ως προς τη στάση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΑΡΜΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛ ΠΑΣΙΝΙΑΝ ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Διεθνή / Ο Νικόλ Πασινιάν δήλωσε πως το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν ανήκε στην Αρμενία

Σε μια απρόσμενη παραδοχή, ο Αρμένιος πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν αποτελούσε έδαφος της Αρμενίας και ότι η προσπάθεια για την κατάκτησή του ήταν «ένα μοιραίο λάθος»
THE LIFO TEAM
 
 