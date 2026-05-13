ΗΠΑ-Ευρώπη: Οι διαφορές στα πρωτόκολλα για τους επιβάτες του πλοίου που εντοπίστηκε ο χανταϊός

Οι 122 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος MV Hondius έχουν πλέον απομακρυνθεί από το πλοίο, μετά την ανίχνευση ενός θανατηφόρου στελέχους του χανταϊού.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τουλάχιστον 11 άτομα έχουν μολυνθεί μέχρι στιγμής.

Αφού τρεις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, οι υπόλοιποι επιβάτες αποβιβάστηκαν στο ισπανικό νησί της Τενερίφης υπό αυστηρή εποπτεία, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση.

Οι πτήσεις επαναπατρισμού που μετέφεραν τους επιβάτες – οι οποίοι συνολικά προέρχονταν από 23 διαφορετικές εθνικότητες – τέθηκαν επίσης υπό στενή παρακολούθηση. Ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα ξεχωριστά να αποφασίσει ποιο πρωτόκολλο επιθυμεί να εφαρμόσει.

«Εφαρμόζουμε τα αυστηρότερα μέτρα στην Ευρώπη», δήλωσε η υπουργός υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό France Info, καθώς ένας Γάλλος υπήκοος που έφτασε στη χώρα βρέθηκε θετικός στον ιό.

Η Αυστραλία υιοθέτησε μια εξίσου προληπτική προσέγγιση, δηλώνοντας ότι η αντίδρασή της θα είναι «μία από τις πιο άμεσες που θα δείτε σε όλο τον κόσμο».

Οι δηλώσεις για τον χανταϊό στις ΗΠΑ

Παρόμοιες ανακοινώσεις έγιναν τόσο από τη Βρετανία όσο και από τις Κάτω Χώρες.

Όχι, όμως, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν είναι Covid», δήλωσε ο Τζέι Μπατατσάρια, αναπληρωτής διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), στο CNN, ενώ οι ΗΠΑ προετοιμάζονταν για την επιστροφή 17 Αμερικανών.

Ένας από τους Αμερικανούς βρέθηκε θετικός στο στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων. Ο Πιέτ Μαέ, ιολόγος στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και επικεφαλής της Διεθνούς Εταιρείας Χανταϊού, εξήγησε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος είναι το μόνο γνωστό που μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.

Ωστόσο, ο αναπληρωτής επικεφαλής του CDC Μπατατσάρια, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω της αντίθεσής του σε ορισμένα μέτρα ασφαλείας, δεν ήταν ο μόνος που έβγαλε παραλληλισμούς με τον Covid-19.

Σε ανοιχτή επιστολή με την οποία προσπάθησε να καθησυχάσει τους κατοίκους της Τενερίφης, στο λιμάνι της οποίας έφτασε το πλοίο την Κυριακή, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε: «Δεν πρόκειται για έναν άλλο Covid. Ο τρέχων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τον χανταϊό παραμένει χαμηλός».

Παρ' όλα αυτά, ο ΠΟΥ συνέστησε στις ενδιαφερόμενες χώρες και αρχές «να διεξάγουν καθημερινή παρακολούθηση για 42 ημέρες μετά την αποβίβαση, κατά τη διάρκεια των οποίων θα πρέπει να συμβουλεύουν τους επιβάτες να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα, παραμένοντας σε καθορισμένες εγκαταστάσεις ή στο σπίτι τους».

Οι κανόνες στην Ευρώπη

Στις περισσότερες χώρες – ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη – αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και την στενή παρακολούθηση των επιβατών που επιστρέφουν.

Οι πέντε επιβάτες από τη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουν τεθεί «μέχρι νεωτέρας» σε απομόνωση σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια «εξοπλισμένα με συστήματα αερισμού που αποτρέπουν τη μόλυνση» στο νοσοκομείο Bichat στο Παρίσι, όπως δήλωσε η υπουργός υγείας Ριστ.

Οι 20 επιβάτες που επαναπατρίστηκαν από τη Βρετανία έχουν τοποθετηθεί σε ειδική μονάδα απομόνωσης. Η μονάδα διαθέτει έξι ορόφους με αυτόνομα διαμερίσματα που είναι εξοπλισμένα με δικά τους υπνοδωμάτια, μπάνια, κουζίνες και σαλόνια.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρωτόκολλο, όλοι οι επιβάτες πρέπει να υποβληθούν σε τεστ και άλλες κλινικές αξιολογήσεις εντός 72 ωρών από την άφιξή τους. Μετά από αυτό, πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ. Η περίοδος απομόνωσης αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν συμπτώματα.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται θα εμφανίσουν συμπτώματα εντός περίπου δύο εβδομάδων. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα αρρωστήσουν μετά τις δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Πολ Χάντερ, επιδημιολόγος και καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας στη Βρετανία.

Ορισμένες χώρες έχουν προγραμματίσει τα μέτρα απομόνωσης μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι Ολλανδοί υπήκοοι, για παράδειγμα, «μεταφέρθηκαν με μίνι βαν στα σπίτια τους, όπου θα περάσουν την περίοδο απομόνωσής τους», όπως δήλωσε στο FRANCE 24 εκπρόσωπος του Ολλανδικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM).

Στην Ολλανδία, η περίοδος απομόνωσης 42 ημερών υπολογίζεται από τις 6 Μαΐου – την ημέρα που οι πρώτοι επιβάτες που είχαν μολυνθεί από τον ιό αποβιβάστηκαν από το MV Hondius.

Ο καθηγητής Χάντερ εξήγησε ότι η περίοδος επώασης ξεκινά συνήθως από την τελευταία γνωστή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και ότι συνιστάται στενή παρακολούθηση για ολόκληρη την περίοδο που υπάρχει υποψία μόλυνσης.

Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, οι Ολλανδοί επιβάτες επιτρέπεται μόνο να «κάνουν σύντομους περιπάτους έξω, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 1,5 μέτρων από άλλα άτομα και πρέπει να φορούν μάσκες προσώπου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του RIVM. Επίσης, υποχρεούνται να αναφέρουν καθημερινά στις τοπικές υγειονομικές αρχές. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει παρόμοια μέτρα.

Τι ισχύει στις ΗΠΑ

Το αυστηρό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αμερικανικό.

Στις ΗΠΑ, οι επιβάτες εξετάζονται σε μια εξαιρετικά εξειδικευμένη μονάδα καραντίνας στη Νεμπράσκα. Ωστόσο, εάν η αξιολόγηση είναι θετική και στη συνέχεια το τεστ για τον χανταϊό είναι αρνητικό, τους επιτρέπεται να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Αν και και αυτοί πρέπει να αναφέρουν καθημερινά στις υγειονομικές αρχές της πολιτείας τους, δεν υποχρεούνται να αυτοαπομονωθούν.

«Αν πρόκειται για έκθεση υψηλού κινδύνου… θα προτείνουμε ορισμένες τροποποιήσεις στις δραστηριότητες, περιορίζοντας τις δραστηριότητες εκτός σπιτιού που δεν συνεπάγονται εκτεταμένη επαφή με άλλα άτομα», δήλωσε αξιωματούχος του CDC στο CNN.

Το CNN ανέφερε ότι το CDC έχει κατατάξει την αντίδρασή του στον χανταϊό στο Επίπεδο 3, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης.

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε σχετικά με την περιορισμένη μετάδοση του ιού, ο ΠΟΥ έχει αξιολογήσει τον κίνδυνο για το ευρύ κοινό ως «χαμηλό» – εκτός από περιπτώσεις παρατεταμένης και στενής επαφής με μολυσμένο άτομο.

«Δεν είναι Covid, σίγουρα όχι. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε τους ίδιους πολύ αυστηρούς κανόνες [όπως με τον Covid-19]. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν γνωρίζουμε ακόμη τα πάντα για αυτόν τον ιό, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», δήλωσε ο Μαέ της Διεθνούς Εταιρείας Χανταϊού.

Και, πρόσθεσε, «ο ιός εξακολουθεί να έχει ποσοστό θνησιμότητας 30%».

Η απομόνωση σε εγκαταστάσεις θα επέτρεπε επίσης την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που κάποιος από τους επιβάτες του MV Hondius αρρωστήσει ξαφνικά. «Σε τρεις έως τέσσερις ημέρες, ένα άτομο μπορεί να περάσει από υγιές σε σχεδόν νεκρό», προειδοποίησε ο Μαέ.

Ένα τέτοιο περιοριστική μέτρο μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο σε περίπτωση που ο ιός μεταλλαχθεί. «Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στον ιό, [αλλά] προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Χάντερ.

Ο Μαέ συμφώνησε. «Πόσο αξίζει μια ζωή σε σύγκριση με τις 150 άλλες που βάζεις σε καραντίνα;», ρώτησε. «Αν μπορείς να σώσεις μια ζωή, πρέπει να το κάνεις».

Με πληροφορίες από France 24