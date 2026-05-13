ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιταλία: Δικαστήριο του Μπάρι αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς

Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση

The LiFO team
The LiFO team
ΙΤΑΛΙΑ ΤΡΕΙΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Τα μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας αναφέρονται με έμφαση σε απόφαση του εφετείου του Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει τρεις γονείς.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία, στο πλαίσιο μιας «ευρύτερης γονικής μέριμνας», όπως γράφει ο Τύπος.

Η απόφαση στην Ιταλία

Ο πατέρας του παιδιού, είναι παντρεμένος εδώ και πάνω από δέκα χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του, αποφάσισε να αποκτήσει παιδί, με μια φίλη του ζευγαριού. Δεν πρόκειται για την λεγόμενη «κύηση για τρίτα πρόσωπα», αλλά για επιλογή που δεν προέβλεπε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση.

Το παιδί, το οποίο πλέον είναι τεσσάρων ετών, αναγνωρίσθηκε από τους βιολογικούς γονείς του και στην συνέχεια ανατέθηκε στην φροντίδα του ζευγαριού ανδρών, με την σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα, επίσης, έλαβε «πράσινο φως» από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει και το δικό του επώνυμο στο ανήλικο και να το υιοθετήσει.

Όταν, όμως, το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην Κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της απόφασης της γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν, κυρίως, σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να είχε γεννηθεί χάρη στην λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την ιταλική νομοθεσία.

Στην συνέχεια, εστάλη από την Γερμανία έκθεση των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε την συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει.

Το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε, τελικά, ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στην Γερμανία είναι καθ΄όλα νόμιμη και συμβατή με την ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε, επιτρέποντας στο παιδί να διατηρήσει την σχέση του με την βιολογική μητέρα. Είναι η πρώτη φορά, όπως υπογραμμίζεται, που στην Ιταλία ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις, και όχι δυο γονείς.

Καθολικοί κύκλοι ωστόσο εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Η οργάνωση Pro Vita & Famiglia, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες», καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει «ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ

Διεθνή / Βαλτιμόρη: Διώξεις στην εταιρεία του πλοίου για την κατάρρευση της γέφυρας

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες από τους ερευνητές και δεν ενημέρωσε επαρκώς την αμερικανική ακτοφυλακή για τεχνικά προβλήματα και κινδύνους ασφαλείας στο πλοίο
THE LIFO TEAM
ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης του είναι άφαντος, τη στιγμή που οι διαπραγματευτές τον χρειάζονται περισσότερο

Η απουσία του σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ επηρεάζει τις εσωτερικές ισορροπίες στην Τεχεράνη, καθώς η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη ως προς τη στάση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΑΡΜΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛ ΠΑΣΙΝΙΑΝ ΝΑΓΚΟΡΝΟ ΚΑΡΑΜΠΑΧ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Διεθνή / Ο Νικόλ Πασινιάν δήλωσε πως το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν ανήκε στην Αρμενία

Σε μια απρόσμενη παραδοχή, ο Αρμένιος πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν αποτελούσε έδαφος της Αρμενίας και ότι η προσπάθεια για την κατάκτησή του ήταν «ένα μοιραίο λάθος»
THE LIFO TEAM
Μπορείς να παραγγείλεις Diet Coke ή να βομβαρδίσεις το Ιράν: το νέο αντι-Trump arcade στο National Mall

Διεθνή / Να παραγγείλεις αναψυκτικό ή να βομβαρδίσεις το Ιράν; Το νέο αντι-Tραμπ παιχνίδι στην Ουάσινγκτον

Η Secret Handshake, η ανώνυμη ομάδα πίσω από τα σατιρικά γλυπτά του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επέστρεψε στο National Mall με ένα κανονικό arcade παιχνίδι για τον πόλεμο με το Ιράν. Το Operation Epic Furious σατιρίζει μια κυβέρνηση που, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, παρουσιάζει τη στρατιωτική βία σαν πολεμικό trailer από το Call of Duty.
THE LIFO TEAM
 
 