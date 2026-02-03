ΔΙΕΘΝΗ
Αυστραλία: Εκτός Snapchat 415.000 χρήστες κάτω των 16 ετών

Στην Αυστραλία ισχύει εδώ και δύο μήνες νομοθεσία για την απαγόρευση εφήβων κάτω των 16 ετών να έχουν πρόσβαση σε social media

The LiFO team
Φωτ. Unsplash
Το Snapchat ανακοίνωσε ότι έχει μπλοκάρει ή απενεργοποιήσει 415.000 λογαριασμούς που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται δύο μήνες από την εφαρμογή ενός πρωτοποριακού νόμου που τους απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κριτική εις βάρος του νόμου στην Αυστραλία

«Συνεχίζουμε να κλειδώνουμε λογαριασμούς καθημερινά», ανέφερε το Snapchat σε ανακοίνωσή του. Το κοινωνικό δίκτυο, ωστόσο, επεσήμανε τα όρια αυτών των μέτρων ελέγχου, εξηγώντας ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ηλικίας των χρηστών έχουν περιθώριο σφάλματος δύο έως τριών ετών.

«Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω των 16 ετών μπορούν να παρακάμπτουν τα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ενδεχομένως λιγότερες ασφαλιστικές δικλείδες, ενώ άλλοι νέοι άνω των 16 ετών χάνουν άδικα την πρόσβαση», δήλωσε η εταιρεία.

Το Snapchat προτείνει στις αυστραλιανές αρχές να απαιτήσουν από τους καταλόγους των εφαρμογών να επαληθεύουν οι ίδιοι την ηλικία των χρηστών, επαναλαμβάνοντας το σχετικό αίτημα του διευθύνοντος συμβούλου της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Παράλληλα, επαναλαμβάνει την κριτική του εις βάρος του αυστραλιανού νόμου, ο οποίος καταδικάστηκε ευρέως από τους παράγοντες του κλάδου: το Snapchat «είναι πρωτίστως μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιείται από νέους για να παραμένουν συνδεδεμένοι με στενούς φίλους και με την οικογένειά τους».

«Δεν πιστεύουμε ότι η αποκοπή των εφήβων από αυτές τις σχέσεις τούς κάνει ασφαλέστερους, πιο ευτυχισμένους ή βελτιώνει την κατάστασή τους με οποιονδήποτε τρόπο», υποστήριξε.

Αρκετές πλατφόρμες, όπως το Snapchat, το TikTok, το YouTube και οι εφαρμογές της Meta (Facebook, Instagram), υποχρεούνται να εφαρμόσουν την απαγόρευση στην Αυστραλία και αντιμετωπίζουν πρόστιμα εάν δεν λάβουν εύλογα μέτρα για να συμμορφωθούν με τον νόμο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

